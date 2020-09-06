新版護照保留國徽　陳水扁：台北市徽能改這也能！

▲前總統陳水扁認為，市徽能改、國徽也能。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

新版護照封面日前曝光，亮點在將「Taiwan」字樣放大，並把「Republic of China」縮小，改環繞於國徽外圍。不過，部分人士對保留國徽仍有異議，前總統陳水扁6日在臉書表示，台北市的市徽也改了幾次，國徽爭議應該也能如此。

新版護照保留國徽，時代力量總召邱顯智曾表示，護照的國徽仍與中國國民黨的黨徽高度相似；基進黨立委陳柏惟也不認可。

對此，陳水扁以時任台北市長的經驗表示，過去他有感於台北市要擠身國際大都會，市徽必須要拿得出去，1981年的市徽市旗梅花外型太過政治化；而中圓形紅色陽文顯示「北」；白色則顯示「市」，未免封建。

他表示，本於民主、多元、包容、國際及永續理念，於1996年，他擔任台北市長時，透過公開徵選，徵選出由「張維懿」設計的新市徽市旗。

陳水扁說，新市徽市旗以紅、黃、綠及藍，飛墨出「北」字市徽，展現台北市熱情、溫暖、友善、自由及和平健康之旺盛生命力，說明台北市在文化、環保、科技的創新與堅持，並在國際化與本土化兼容並蓄，呈現多元文化的豐富精神。

陳水扁補充，當時TAIPEI市徽市旗，礙於少數執政，只能以府徽名義使用，與原來的市旗同掛在市府大樓旗桿。直到2010年正式修法將府徽變為市徽，府徽衍生旗訂為市旗；過程中，經歷3位市長，前後14年，他反問：「市徽市旗改了，國徽國旗爭議應該也能吧？」

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