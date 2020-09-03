被諷「陷官商勾結案卻全身而退」張景森求償200萬敗訴確定

▲張景森向彭明輝求償，敗訴確定。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

行政院政務委員張景森2014年擔任台北市長柯文哲競選總部政策總監，被清大退休教授彭明輝寫了一篇標題為「在柯P身上看見陳水扁的影子」的部落格文章。張景森不滿，起訴求償200萬元，一二審均判決張景森敗訴。張景森不死心，上訴第三審，最高法院3日駁回上訴確定。

判決指出，彭明輝於2014年12月10日在「清大彭明輝的部落格」上，撰寫標題為「在柯P身上看見陳水扁的影子」的文章。內容提到柯文哲團隊中有許多前總統陳水扁的親信，包括曾在陳水扁台北市長任內擔任都發局長的張景森。文章提到「他任內主導了台北市14號與15號公園拆遷案，過程先違背市府的承諾與市議會的決議（先遷後拆），繼而手段粗暴而導致居民自殺抗議，而張景森竟冷血地說出：『老人不搬也會死』，並批評台大城鄉所的老師『自戀』、是學生的傀儡。」

之後更提到張景森「老是陷入官商勾結案，卻又總是全身而退的人」寫到檢方偵辦「嘉義縣香草藥草生物科技園區促進民間參與投資案」弊端時，約談曾任行政院經建會副主委張景森，並直接引用媒體報導稱：「張景森過去曾多次捲入弊案，包括前東帝士集團總裁陳由豪爆料，曾透過張景森在2000年總統大選提供扁2000萬政治獻金、中華航空發展基金會投資台灣高鐵案中被控背信，但張景森均全身而退。」

張景森不滿，提出民刑事訴訟，刑事部分，張景森後來撤回告訴；但民事部分，他求償名譽損失200萬元，並要求登報道歉。

但法院審理後，一二審均認為彭明輝的文章是針對可受公評之事的善意評論，受言論自由的保障，因此均判決張景森敗訴。張景森不死心，上訴第三審，最高法院3日駁回張景森上訴，全案確定。