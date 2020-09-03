美媒註解「獨立於中國之外」　王定宇：台灣護照改版的TA在外國

▲立委王定宇針對新版護照，引用美國福斯新聞 。（合成圖／記者屠惠剛攝、取自美國福斯新聞）

記者蕭羽耘／台北報導

新版護照釋出反應兩極，民進黨立委王定宇3日在臉書表示，護照改版的「TA目標對象」是外國，以美國福斯新聞FOX NEWS為例，美國時間2日撰寫「台灣護照重新設計，強調獨立於中國之外」新聞，不就是達到了辨識與中國不同的改版目的嗎？

針對護照改版，王定宇說，政府希望達到「對內最小化內部紛爭和對立」、「對外足以辨識與中國（China)的不同」，也許每個人都有自己理想設計、進度，但是面對國家整體，穩健往正確的方向逐步落實，不就是一個好的開始嗎？

王定宇強調，護照改版的「TA目標對象」是外國，是看不懂中文的國際社會，以美國福斯新聞FOX NEWS為例，福斯撰寫“Taiwan passport redesign emphasizes independence from China“一文，（意即：台灣護照重新設計，強調獨立於中國之外），這不就是達到了「對外足以辨識與中國的不同」？

至於對內部分，王定宇分析，國民黨能說中華民國不見了嗎？這就達成了「對內將紛爭和對立最小化」，至於這「足以辨識與中國的不同」，是民眾在國際旅遊、商務進行、政府活動所需要的，主流民意也是一直要求的，不像馬邦伯和中共所說的沒需要。