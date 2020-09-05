捷克團訪台掀轟動　陳水扁讚：讓台灣離中國越遠、國際空間越大

▲捷克參議院議長韋德齊離台，向媒體揮手。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

捷克參議院議長韋特齊（Miloš Vystrčil）率團訪台行程造成國際轟動，讓台灣在國際外交又更進步。對此，前總統陳水扁認為，此舉讓台灣離中國越遠，國際空間越大。

陳水扁5日透過臉書發文指出，韋特齊跟布拉格市長賀吉普訪台造成轟動，這是台灣政是外交語城市外交雙引擎推動的典範，而前因後果都跟中國有關。

陳水扁表示，過去只要中央與地方政府跟中南海或上海走得太近，台灣就走不出去；而其實國際舞台很大，台灣要走向全世界。

陳水扁說，自己於台北市長任內推動首都外交補正式外交的不足，像是1995年率團赴荷蘭海牙出席IULA國際地方政府聯合會年會，還赴波蘭與華沙締盟姊妹市；1997年4月再率團到印度洋的摩里西斯參加IULA年會，在大會主席智利聖地牙哥市長芮維內支持下，爭取到「世界首都論壇」（WCF）隔年5月在台灣首都台北市舉行，當時美國華府貝利市長與華沙市長史威西基等都有與會。

不過，陳水扁感嘆，到了馬英九市長任內，台北變成中國的普通城市，終於被北京取代而成為絕響。

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