代表國民黨參加海峽論壇？　王金平鬆口：為兩岸氣氛緩和當然有考慮

記者楊蕓／台北報導

國民黨6日舉行第20屆第4次全國代表大會，前立法院長王金平會前受訪時，對於是否會代表國民黨，率團參加海峽論壇，王鬆口回應「當然有可能，為著兩岸的氣氛緩和，當然有這個考慮。」

▲王金平出席國民黨全代會。（圖／記者莊喬迪攝）

中國大陸將於9月中旬舉辦海峽論壇，前立法院長王金平擬代表國民黨，率130多人赴廈門參加，並有望與大陸全國政協主席汪洋會面對話。對此，王金平5日接受《中國時報》專訪時透露，現在是兩岸緊繃時刻，他個人願意為兩岸和平交流做出貢獻。

王金平6日上午出席國民黨全代會，會前受訪時被問到黨內有無徵詢他參加海峽論壇，王金平說「應該有吧」，並表示「再繼續討論一下」，媒體追問「有可能去嗎？」王金平則回應，「當然有可能，為著兩岸的氣氛緩和，當然有這個考慮。」

▲國民黨6日舉行第20屆第4次全國代表大會。（圖／記者李毓康攝）

國民黨主席江啟臣日前表示，考量疫情及目前兩岸局勢，加上陸委會出言警告違反國安法，相關事情還在討論中。

不過，陸委會副主委兼發言人邱垂正3日警告，禁止機關、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或「民主協商」活動。

邱垂正強調，禁止機關、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或「民主協商」活動；除兩岸條例、人團法、政黨法外，如有涉及違反「國安五法」及「反滲透法」情事，主管機關將依法處理。

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