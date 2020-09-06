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相差31歲…老闆盯上22歲女員工！傳A片「逼吸」隔天拉下鐵門蹂躪

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▲桃園市某人夫與外配妻感情不睦，去年1月間向妻求婚遭拒，竟硬上指侵與性侵得逞，事後外配妻以牙齦硬咬胸部成傷怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台中一名惡老闆盯上小自己31歲女員工，竟二度侵犯對方。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者戴若涵／台中報導

台中一名惡老闆阿勁（化名）見到女員工小幼（化名）竟起了邪念，先是傳送A片給對方看，接著又趁機性侵，雖然阿勁矢口否認犯行，但台中高分院勘驗各項事證後，不採信他的說詞，判他應執行4年10月有期徒刑，可上訴。

判決指出，53歲的阿勁明知22歲小幼領有身心障礙證明，且雙方年齡差距懸殊，2018年3月5日晚間，竟利用對方心智缺陷這一點，先是要求小幼在車內用平板電腦播放他傳送的色情影片，接著伸出狼爪，撫摸、吸吮小幼的胸部等處，並要求小幼替他口交，直到他射精為止。

事隔一天，阿勁又用讓小幼挑衣服當作藉口，要求小幼前往工廠，等她挑完衣服準備回家時，阿勁竟直接將工廠鐵門拉下，不顧對方的拒絕強吻胸部、伸手撫摸下體得逞。不堪其擾的小幼隨即將情況告知社工人員，並報警處理。

雖然阿勁矢口否認犯行，但小幼數次的供詞都指證歷歷，還稱，「他叫我吸他尿尿的地方，把白白的吸出來」，內容十分具體，案發後罹患創傷後壓力症候群。台中高等法院審理後，不採信他的說詞，依乘機性交罪判期3年6月，另依對心智缺陷之人犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年2月，應執行有期徒刑4年10月，全案仍可上訴。

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