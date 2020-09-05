全裸爛醉妹跌下床！男友哥一見秒奮起…趁弟還沒回家扶上床侵犯

▲台中女子喝醉酒裸睡跌下床，卻遭男友哥哥扶上床性侵，崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台中報導

男子阿義（化名）與弟弟及其女友小妤（化名）聚餐飲酒，而小妤因不勝酒力於是返回男友家休息，卻不慎跌落床下。阿義聽見聲響前往察看，卻將小妤扶上床後性侵得逞。案經小妤提告，法官最後判阿義1年10個月徒刑，緩刑2年，並須付保護管束，及向公庫支付5萬元。

判決書指出，阿義與弟弟及小妤共同居住在台中的住處，而3月21日晚間，3人一同聚餐喝酒。直到隔天凌晨，阿義跟小妤因酒醉而各自返回住處休息，而小妤當時將自身衣物脫光後便躺在床上休息，卻不慎跌落地板，被阿義聽見。

阿義當時前往小妤房間查看，發現小妤躺在地上，於是上前將小妤扶上床，卻一時色心大起，趁機性侵得逞。

案經小妤提告，阿義坦承犯行，並且向小妤道歉和解，而小妤也當庭表示願意原諒。法官認為，他良心未泯，有悔悟之意，只是因為一時不能克制性慾犯案，因此依乘機性交罪判他1年10個月徒刑，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，並應向公庫支付5萬元。

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