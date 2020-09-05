6歲女童畫「長長的有毛」…會痛　怪異作品驚揭亂倫獸父重判9年

▲6歲女童畫出父親「雞雞的樣子」，包括長長的、外面有毛，她說爸爸用雞雞在她肚子上搓，覺得很痛、很恐怖。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名獸父利用6歲女兒身體不適，從幼兒園請假回家休息，對她強脫內褲性侵得逞，事後還辯稱是女兒抓他的性器官主動磨蹭。新竹地院合議庭認為此事「實難想像」，更認定陳男毫無悔意，依性侵幼女罪判刑9年。

檢警調查，林男利用監護關係，於2019年3月住處，趁6歲女兒身體不適由幼稚園返家休息時，脫掉女兒的內褲，對她性侵得逞。

林男矢口否認，還辯稱是女兒抓他的性器官只動磨蹭。而林男經測謊鑑定「否認用生殖器碰觸女兒身體」卻顯示「不實反應」。

女童說，爸爸將雞雞從內褲掏出來之後的行為讓她覺得很痛，有跟爸把說不要。女童還畫出父親「雞雞的樣子」，包括長長的、外面有毛，她說「覺得很恐怖」，驗傷單中也記載，女童處女膜有撕裂傷。

法官審酌陳男身為人父，竟為滿足其獸慾，逆違倫常，對稚齡且因病返家休養的親生女兒強制性交，極端戕害被害人身心，且女童因遭父親性侵，已在心理上留下巨大陰影。新竹地院合議庭法官依性侵幼女罪，對獸父判刑9年。

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