LIVE／3天4人染新冠肺炎！全台確診數達493例　指揮中心14時說明

記者陳詩璧／台北報導

國內再新增新冠肺炎病例！中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布下午2點緊急召開記者會，將由發言人莊人祥主持並說明該案例情況。國內截至9月5日為止累計492例確診，分別為400例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、473人解除隔離、12人住院隔離中。

今日出席記者會的人員有中央流行疫情指揮中心蔡壽洤物資組組長和中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人。

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▲中央疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／記者李毓康攝）

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲截至9月5日全台確診數為492例，9月6日再新增1境外移入個案，讓確診數增至493例。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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