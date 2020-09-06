人妻「新冠篩檢」發燒！真相曝光　澎湖爽吃生蠔險出不了國

民眾出國前報復性飲食吃生蠔，結果腸胃炎引發發燒差點出不了國。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者李忠憲／台中報導

報復性旅遊差點出不了國！台中一名女子因丈夫在澳門工作，一家4口在出國前先到澎湖報復性旅遊，前往醫院做新冠肺炎篩檢時，女子竟有發燒症狀，所幸檢查後確認是大啖生蠔染上急性腸胃炎，非染疫，經治療退燒，延誤1天順利出國。醫師提醒，國際疫情未降，有出國計畫者應維持正常作息飲食，以免節外生枝。

家住台中的38歲女子與42歲丈夫、2名年約6、7歲子女，因丈夫在澳門工作，一家4口將在8月底飛往澳門，利用出國前先到澎湖報復性旅遊一番。夫妻倆在澎湖大吃生蠔等海鮮，結果2人都拉肚子，先生拉一拉沒事，妻子卻有嘔吐狀況。

一家人回台中後，前往中山大學附設醫院自費做新冠肺炎篩檢，取得陰性證明後就要搭機前往澳門。醫護人員幫忙量測體溫，發現女子竟37.8度有發燒症狀。醫護人員如臨大敵，立刻請她依照新冠肺炎篩檢流程，經檢測排除染疫後，再由醫師進行診斷，了解她發燒原因。

中山附醫急診部主任潘志祥表示，經了解後，發現原來女子是因為報復性飲食，吃生蠔吃到爽，最後釀成急性腸胃炎，除上吐下瀉外也合併發燒症狀。經醫護人員給予腸胃炎及退燒止瀉藥物治療，隔天體溫終於降為正常的37度，順利完成肺炎篩檢。最後，1家4口結果全都是陰性，順利拿到證明，雖延誤了1天，一家4口改機票日期後，順利成行。

潘志祥也說，目前世界疫情仍未趨緩，但仍針對商務人士、境外學生解封，也因此自費篩檢人數暴增。以中山附醫來說，今年7月之前每周都有40到50人，8月暴增1倍每周約80至90人，到月底更有破百人紀錄。

他提醒，各國防疫措施不一，民眾若有出國需求，建議在出國前一周都要維持正常作息及飲食，尤其中秋將至，更應避免暴飲暴食，以免誘發急性腸胃炎等急症，併發發燒症狀，恐怕會影響出國，到時假期泡湯，機票血本無歸，可是賠了夫人又折兵。

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