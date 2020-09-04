停產跑車又少一台了！本田S2000國道「撞成稀巴爛」　網歪樓：增加稀有度

記者陳雕文／新北報導

一輛Honda S2000敞篷跑車3日中午12點多，行經國道一號南下林口路段時，變換車道竟突然失控，自撞外側護欄後又彈回內側車道，衝擊力道之大，整台車幾乎稀巴爛，滿地的零件碎片嚇壞用路人，跑車駕駛性命無礙，自行找拖吊車把車拖走，民眾將行車紀錄器PO上臉書，網友看了卻歪樓說，「增加稀有度」。

▲Honda S2000在國道奔馳，卻在變換車道時發生悲劇。（圖／翻攝自臉書【重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心】）

超跑達人雷尼分析，該跑車是在加速狀態下變換車道，S2000的懸吊系統是很棒的，從影像來看，車身在切車道時的側傾角度並不大，有可能是輪胎太弱，抓地力不夠才導致意外；國道警方表示，該自撞事故由駕駛人自行處理，毀損的汽車在員警到場前就已經被拖吊車拖走了。

▲車子失控衝向外側車道，撞到護欄再彈回內側車道。（圖／翻攝自臉書【重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心】）

民眾將行車畫面PO上臉書，網友看了紛紛留言，「這是在向神車致敬嗎」、「好的車遇到白癡駕駛也是變爛車」、「是出來害人，還是來療癒眾生的？」、「這種結果是大家所期待的嗎?~XD」、「S2000又要漲價了！」、「增加稀有度」。

▲一台經典跑車的生命畫下句點，網友看了歪樓說，「增加稀有度」。（圖／翻攝自臉書【重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心】）

Honda S2000是本田汽車慶祝50周年所推出，是一款擁有2.0公升排氣量、直列四缸引擎、後輪驅動、馬力高達240匹以上的敞篷跑車，新車售價207萬。儘管2009年即停產，仍受許多死忠車迷喜愛，因此10年來的二手市場行情仍有上百萬元，目前全台剩不到百輛。

▼車主未受傷，自行找相關單位把愛車拖走。（圖／翻攝自臉書【重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心】）