LIVE／國民黨全代會登場　14執政縣市發動「食安公投」

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨第20屆第4次全國代表大會6日上午9時於台北市國父紀念館舉行，這次的主題為「世代合作，組織再造」，會中除了將公布「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」等4大方向的改革結果外，14個執政縣市首長也將合體，共同呼籲全民連署捍衛食安公投，捍衛台灣豬農。《ETtoday新聞雲》全程直播。

在「組織改革」部分，國民黨除將刪除黨職候選人須經黨員連署規定外，中常委的任期，從過去沒有連任限制，改為連選得連任1屆，最多連續擔任8年，就必須停選1次，而且中常委總數將由目前的39席減少4席，變成35席。中央委員席次是則由現行210席，減為190席。

至於「兩岸論述」部分，將延續以《中華民國憲法》為基礎的「九二共識」並堅決反對「一國兩制」。全代會將以「報告案」而非「決議文」處理兩岸論述，也不涉修改黨章，此舉也給下一任主席改革的空間。

在青年參與、財務穩健等部分，不分區立法委員所提名的34人名單中，依序每5名應有1名是40歲以下具專業領域專長的年輕人，且只能擔任一屆不分區立委。至於黨費調漲，將先從目前的200元調高至300元，同時配合黨務活動進行小額募款、調整黨公職募款責任額、調整黨公職候選人提名作業費用，節流部分則預計至2022年共可撙節6700萬。

在全代會中午休息時段，國民黨也將在國父紀念館正門階梯區召開「捍衛台灣豬，瘦肉精零檢出，啟動公投連署」記者會，由黨主席江啟臣偕同黨籍縣市首長、立委、正副議長等共同呼籲全民連署捍衛食安公投。

▼國民黨公布主訴求及募款小物四色帽。（圖／記者林敬旻攝）

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