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「紙本藝FUN券」今晚9點截止登記！9/8抽出60萬名幸運民眾

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▲▼紙本藝FUN券實測。（圖／記者林育綾攝）

▲「紙本藝FUN券」將於9/6晚間9時截止申請登記，9/8抽籤。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部「紙本藝FUN券」自8月31日上午9時起開放申請，至昨5日為止超過200萬人註冊，將於今（6）日晚間9時截止登記。凡第一波數位藝FUN券未中獎且符合「65歲以上、18歲以下、身心障礙者」三條件之一，即可於「四大超商」或「紙本藝FUN券無障礙官網」以健保卡申請，並於9/8抽出60萬名幸運民眾，獲得每份600元紙本藝FUN券，可用於書店、藝文場所、電影院等。

此波「紙本藝FUN券」預計發行60萬份，每份600元，合計發行3.6億元。凡符合資格者，可在9月6日晚間9點前，憑健保卡至四大超商（7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富）事務機台申請登記；或自備讀卡機及健保卡，至「紙本藝FUN券無障礙網站」登記。

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考量「紙本藝FUN券」使用者為手機弱勢族群，因此與「數位藝FUN券」最大的不同是，登記時輸入的聯繫資訊，可以用自己或親人可聯繫到的手機號碼或電子郵件，擇一輸入即可。

文化部將於9月8日公開抽出幸運得主，獲得「紙本藝FUN券」者可於9月9日起，每日上午9點至晚上9點至「四大超商」憑健保卡領券。紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。

屆時得獎民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。文化部特別說明，「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，「紙本藝FUN券」使用期間自今年9月9日起至2021年2月28日止，逾期即失效。

另外第一波的「數位藝FUN券」使用期限至今年12月31日止，中獎民眾只要透過APP提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code，或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款，使用不找零。

▲▼紙本藝FUN券實測。（圖／記者林育綾攝）

▲「紙本藝FUN券」可至超商事務機台，以健保卡插卡申請登記。（圖／記者林育綾攝）

重要時程

「四大超商」抽籤登記時間：8/31-9/6 每天早上9:00至晚上9:00

「網頁註冊」抽籤登記時間：8/31早上9:00起至9/6晚上9:00止（期間24小時皆可註冊）

抽籤直播：9/8 中午12:00

領券時間：2020/9/9 - 2021/2/28 每天早上9:00至晚上9:00

使用時間：2020/9/9 早上9:00起 至2021/2/28 晚上11:59止

抽籤登記資格

須為第一波「藝FUN券」未中籤者，且符合以下條件其中之一。
1.18歲以下（民國91年1月1日以後出生）。
2.65歲以上（民國44年12月31日以前出生）。
3.身心障礙朋友（註冊當下已領有有效之身障證明）。

兩種登記方式

四大超商：憑健保卡至7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富等四大超商的事務機台，用「5個步驟」輕鬆完成登記。

▲▼「紙本藝FUN券」懶人包。（圖／文化部提供）

►步驟1：點選首頁「藝FUN券」按鈕。
►步驟2：「閱讀同意個資蒐集」勾選同意，點按下一步。
►步驟3：插入健保卡
►步驟4：輸入聯繫基本資料，手機號碼或電子郵件擇一輸入。（考量「紙本藝FUN券」使用者為手機弱勢族群，因此登記時輸入的聯繫資訊，可用自己或親人可聯繫到的手機號碼或電子郵件，擇一輸入即可。）
►步驟5：核對資料明細，按「確定」列印小白單，白單上有登記識別碼，請妥善保存以利後續查詢。

無障礙網頁註冊

紙本藝FUN券官網網址：https://artsfungo2.moc.gov.tw/

►請自備讀卡機和健保卡。

►網頁登記前，請先完成健保卡註冊，以取得健保卡註冊密碼。

►健保卡註冊密碼申請方式：使用「行動電話認證」申請，或點選進入「健保卡網路服務註冊」網頁。

▲▼「紙本藝FUN券」懶人包。（圖／文化部提供）

▲▼「紙本藝FUN券」懶人包。（圖／文化部提供）

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