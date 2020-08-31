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「藝FUN券2.0」9時開搶！超商一早湧人潮　年輕人領父母卡幫登記

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▲▼藝FUN券超商申請狀況。（圖／記者李依琳攝）

▲藝FUN券2.0今開放申請。（圖／記者李依琳攝）

記者蕭筠、林育綾／台北報導

文化部規劃「藝FUN券2.0」今（31）日至9月6日期間每日上午9時至晚上9點開放申請，凡符合「65歲以上、18歲以下、身心障礙者」3條件之一，即可至4大超商或無障礙官網以健保卡提出申請，計於9月8日抽出60萬名幸運兒。《ETtoday新聞雲》直擊一早各大超商，有部分門市湧入些許民眾排隊登記，但也有門市空空無人。

▲▼藝FUN券超商申請狀況。（圖／記者林育綾攝）

▲一早超商申請人潮少。（圖／記者林育綾攝）

紙本藝FUN券第二波預計發行60萬份，每份600元，今日一早開放登記時間一到，就有部分民眾於超商事務機前排隊登記，但絕大部分是年輕人拿著父母健保卡申請，也有許多超商卻是無人排隊情況，恐怕是因申請資格符合人數較少，再加上這次可於A店登記B店取貨關係，因此人潮不如預期。

此次凡符合3資格之一，可在8月31日至9月6日期間，憑健保卡至四大超商（7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富）事務機台申請登記，或自備讀卡機以及健保卡，至「紙本藝FUN券無障礙網站」，在9月6日晚間9點前不受時間限制登記，文化部將於9月8日公開抽出幸運得主，獲得「紙本藝FUN券」者，可於9月9日起，每日上午9點至晚上9點至四大超商憑健保卡進行領券。紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。

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