文化部加碼「20萬張100元」購書抵用券！2021台北國際書展確定復辦

▲文化部加碼20萬張100元購書抵用券，可用於2021年台北國際書展。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

2020年受到疫情影響，第28屆台北國際書展首度停辦實體書展，改為線上書展，今（1）日宣布明年復辦第29屆實體展，將於1月26日至31日於世貿一館一、二樓H區舉行。文化部更首度加碼，推出限量20萬張的「TiBE購書抵用劵」，讓民眾在入場時可獲得100元抵用劵，直接在書展現場折抵消費，鼓勵大眾閱讀和支持出版。

2021年第29屆台北國際書展將以「樂讀好時光 Happy Reading！」為主題，強調在疫情時代，閱讀從來沒有停息，在「防疫新生活運動」下，邀請大家一起重回樂讀現場，共享閱讀樂趣。

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文化部表示，2021台北國際書展將首度推出「TiBE購書抵用劵」，限量發行20萬張，無論是購票入場或免費入場（桃園以南、18歲以下）的民眾，都能獲得使用，鼓勵大家好書買起來。另外此次書展將採線上、實體方式舉辦，線上書展將擷取實體書展精華，透過網路讓無法親自到場的民眾體驗書展的魅力，提供多元參觀方式。

而台北書展基金會董事長林訓民也透露，由於去年的書展主題國是「韓國」，由於韓國近年的文學出版市場相當蓬勃，甚至發展成影視等多元作品，很多讀者透過追劇認識更多作品，也還是很期盼韓國能夠再度成為書展亮點，因此第29屆台北國際書展也將會持續以韓國為亮點，但邀請不同的明星級作家卡司前來，希望大家拭目以待。

在防疫方面，文化部強調將持續關注中央流行疫情指揮中心指引，滾動修正防疫措施，提供民眾安心、安全的觀展環境。



此外為落實文化平權，文化部擴大推動「寒假趣書展」活動，邀師生走入展場，擴大補助偏鄉學童觀展交通費、住宿費、膳雜費，鼓勵踏入閱讀體驗場域，共享閱讀之樂並體驗國際文化交流。另規劃邀請金鼎獎、金漫獎及國內出版品獎項得獎作者「走入偏鄉」，進入校園與學童分享創作理念，開啟閱讀對話。

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