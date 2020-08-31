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影／實測紙本藝FUN券超商申請！「5步驟」1分鐘內可完成登記

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記者林育綾／台北報導

文化部「紙本藝FUN券」於今（31）日上午9時起至9月6日晚間9時開放申請，凡第一波數位藝FUN券未中獎且符合「65歲以上、18歲以下、身心障礙者」三條件之一，即可於「四大超商」或「紙本藝FUN券無障礙官網」以健保卡註冊登記。而實際操作超商事務機台相當簡便，系統也十分順暢，平均每人1分鐘內可完成登記。

▲▼紙本藝FUN券實測。（圖／記者林育綾攝）

▲「紙本藝FUN券」開放申請！8/31至9/6期間每日上午9點至晚間9點，可至「四大超商」事務機台申請。（圖／記者林育綾攝）

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「紙本藝FUN券」於8/31至9/6開放申請，每日上午9點至晚間9點，攜帶符合資格者健保卡，可至「四大超商」（7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富）使用事務機台申請登記。

由於只要攜帶符合資格者健保卡註冊，不少民眾帶著家中長輩或幼童的健保卡代為申請。文化部也考量「紙本藝FUN券」使用者為手機弱勢族群，因此與「數位藝FUN券」最大的不同是，登記時輸入的聯繫資訊，可以用自己或親人可聯繫到的「手機號碼」或「電子郵件」，「擇一輸入」即可。

《ETtoday新聞雲》實測超商事務機台申請「紙本藝FUN券」，點選首頁「藝FUN券」按鈕後，「閱讀同意個資蒐集」勾選同意，再插入健保卡，接著擇一輸入「手機號碼」或「電子郵件」，即可完成登記；按下「確定」列印小白單，妥善保存即可。「5步驟」操作十分簡便且順暢，平均1分鐘內即可完成登記。

▲▼紙本藝FUN券實測。（圖／記者林育綾攝）

▲至超商事務機台，點選首頁「藝FUN券」按鈕即可申請。（圖／記者林育綾攝）

►步驟1：點選首頁「藝FUN券」按鈕。
►步驟2：「閱讀同意個資蒐集」勾選同意，點按下一步。
►步驟3：插入健保卡
►步驟4：輸入聯繫基本資料，手機號碼或電子郵件擇一輸入。（考量「紙本藝FUN券」使用者為手機弱勢族群，因此登記時輸入的聯繫資訊，可用自己或親人可聯繫到的手機號碼或電子郵件，擇一輸入即可。）
►步驟5：核對資料明細，按「確定」列印小白單，白單上有登記識別碼，請妥善保存以利後續查詢。

▲▼紙本藝FUN券實測。（圖／記者林育綾攝）

▲完成登記後，按下「確定」列印小白單，妥善保存即可。（圖／記者林育綾攝）

此次登記註冊長達一星期的時間，文化部也建議民眾可採身分證字號尾數「分流申請」，尾數「單號」於星期一、三、五，「雙號」於星期二、四、六，星期日皆可登記。

▲▼紙本藝FUN券實測。（圖／記者林育綾攝）

▲只要攜帶符合資格者健保卡進行註冊，不少民眾帶著家中長輩或幼童的健保卡代為申請。（圖／記者林育綾攝）
 
文化部將於9月8日公開抽出幸運得主，獲得「紙本藝FUN券」者，可於9月9日起，每日上午9點至晚上9點至四大超商憑健保卡進行領券。紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。

屆時得獎民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。文化部特別說明，「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，使用期間自今年9月9日起至明（2020）年2月28日止，逾期即失效。

紙本藝FUN券客服專線：02-7745-7979

重要時程

「四大超商」抽籤登記時間：8月31日～9月6日 每天早上9:00至晚上9:00

抽籤直播：9/8 中午12:00

領券時間：2020/9/9 - 2021/2/28 每天早上9:00至晚上9:00

使用時間：2020/9/9 早上9:00起 至2021/2/28 晚上11:59止

抽籤登記資格

須為第一波「藝FUN券」未中籤者，且符合以下條件其中之一：

1.18歲以下（民國91年1月1日以後出生）。

2.65歲以上（民國44年12月31日以前出生）。

3.身心障礙朋友（註冊當下已領有有效之身障證明）。

「紙本藝FUN券」今開放註冊！9/6前四大超商、官網申請方法看這裡

「紙本藝FUN券」懶人包！10張圖一次看懂如何申請與使用

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

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