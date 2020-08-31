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「紙本藝FUN券」破20萬人申請！第一波數位券尚有8.1億未使用

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▲▼紙本藝FUN券實測。（圖／記者林育綾攝）

▲「紙本藝FUN券」開放申請第一天，截至中午12時止，已有超過20萬人完成登記。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部「紙本藝FUN券」於今（31）日上午9時起開放申請，截至中午12時止，已有超過20萬人完成登記，註冊過程目前為止十分順暢。此次申請抽籤資格，只要是第一波藝FUN券未中獎且符合「65歲以上、18歲以下、身心障礙者」三條件之一，即可於「四大超商」或「紙本藝FUN券無障礙官網」以健保卡進行登記。

「紙本藝FUN券」預計發行60萬份，每份600元，合計發行3.6億元，凡符合三項資格之一，可在8月31日至9月6日期間，每日上午9點至晚上9點，憑健保卡至四大超商（7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富）事務機台申請登記；或自備讀卡機以及健保卡，至「紙本藝FUN券無障礙網站」，在9月6日晚間9點前不受時間限制登記。

請繼續往下閱讀...

考量「紙本藝FUN券」使用者為手機弱勢族群，因此與「數位藝FUN券」最大的不同是，登記時輸入的聯繫資訊，可以用自己或親人可聯繫到的「手機號碼」或「電子郵件」，擇一輸入即可。

▲▼紙本藝FUN券實測。（圖／記者林育綾攝）

▲只要攜帶符合資格者健保卡進行註冊，不少民眾帶著家中長輩或幼童的健保卡代為申請。（圖／記者林育綾攝）

文化部將於9月8日公開抽出幸運得主，獲得「紙本藝FUN券」者，可於9月9日起，每日上午9點至晚上9點至四大超商憑健保卡進行領券。紙本票券將分為100元、200元、300元各1組QR Code及條碼。

▲「紙本藝FUN券」於9月8日公開抽出幸運得主。

屆時得獎民眾進行藝文消費時，只要出示「紙本藝FUN券」讓店家掃取QR Code或條碼，或於線上購票時輸入身分證字號及票券上的登記識別碼，即可完成。文化部特別說明，「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，使用期間自今年9月9日起至明（2020）年2月28日止，逾期即失效。

而文化部第一波「數位藝FUN券」中獎人數約210萬人，總預算高達12.6億元，截至昨（30）日為止已使用近4.5億，換言之還有高達8.1億的數位藝FUN券尚未使用。「數位藝FUN券」使用期限至今年12月31日止，中獎民眾只要透過APP提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code，或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款，使用不找零。

紙本藝FUN券客服專線：02-7745-7979

▲▼「紙本藝FUN券」開放註冊。（圖／文化部）

▲「紙本藝FUN券」於8/31-9/6開放註冊。（圖／文化部）

「紙本藝FUN券」重要時程

「四大超商」抽籤登記時間：8/31-9/6 每天早上9:00至晚上9:00

網頁註冊」抽籤登記時間：8/31早上9:00起至9/6晚上9:00止（期間24小時皆可註冊）

抽籤直播：9/8 中午12:00

領券時間：2020/9/9 - 2021/2/28 每天早上9:00至晚上9:00

使用時間：2020/9/9 早上9:00起 至2021/2/28 晚上11:59止

抽籤登記資格

須為第一波「藝FUN券」未中籤者，且符合以下條件其中之一：

1.18歲以下（民國91年1月1日以後出生）。
2.65歲以上（民國44年12月31日以前出生）。
3.身心障礙朋友（註冊當下已領有有效之身障證明）。

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