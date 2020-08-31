都曾以藝術反抗言論自由迫害！台灣與捷克文化交流再創高峰

▲捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及訪團重要藝文界代表共21人，今（31）日與文化部長李永得會談。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及訪團重要藝文界代表共21人，今（31）日下午於國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館，拜會文化部長李永得，是台捷最高層級政府、文化界代表首次交流會談。兩國家都曾經歷言論自由迫害，以藝術、文學、音樂或繪畫等形式來凝聚人民情感，訴說本土意識和自我認同。

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及訪團重要藝文界代表共21人來台，今（31）日下午與文化部長李永得會談，與會人士包括國際筆會捷克分會主席德德切克（Jiří Dědeček）、布拉格愛樂樂團卡利總監斯多娃（Kateřina Kalistová）及台北愛樂室內及管弦樂團營運長徐家元，為台捷最高層級政府、文化界代表首次交流會談。

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▲李永得部長熱切歡迎韋德齊議長來訪，並表示不管在台灣或是捷克，都有許多藝術家透過文學、音樂與繪畫的形式，訴說土地的故事。（圖／文化部提供）



李永得部長熱切歡迎韋德齊議長來訪，並表示不管在台灣或是捷克，都有許多藝術家透過文學、音樂與繪畫的形式，訴說土地的故事，凝聚人民的情感，甚至反抗政治的迫害，帶著人民一起面對國家的歷史，如「捷克音樂之父」史麥坦納透過音樂，讓捷克人產生本土意識及自我認同。

他還提到，史麥坦納的作品《我的祖國》則如同是捷克人的第二國歌，音樂對捷克人的重要性，就像是米蘭．昆德拉在《生命中不能承受之輕》所說，「如果一個捷克人沒有音樂感受該怎麼辦？這樣，作捷克人的實質意義便煙消雲散！」

近年在台捷雙方努力下，透過藝術家或藝文機構互訪、參展、駐村，兩地的文化交流一向熱絡，也持續有更多對話與認識的機會。李永得特別提到，在擔任高雄市副市長期間，曾邀請捷克愛樂音樂總監的馬卡爾在2009年來台，於高雄演出台灣音樂家蕭泰然訴說台灣人受政治迫害血淚故事的「1947序曲」。此外，台灣的雲門舞集、台北愛樂也都曾到捷克演出；而台北市立美術館目前正展出的捷克當代藝術家「弗拉基米爾・可可利亞」個展，也因台灣與捷克皆曾經歷言論自由，而引發台灣觀眾高度共鳴。

▲捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）與訪團重要藝文界代表共21人拜會文化部長李永得，期待未來雙方有更密切的文化交流。（圖／文化部提供）

韋德齊致詞時表示，深刻認同捷克是熱愛音樂的民族，也特別對台灣的音樂文化深感興趣，他深信「透過一個民族的音樂，可以深入了解這個國家的靈魂深度」。

而布拉格愛樂樂團卡利總監斯多娃女士表示，布拉格愛樂明（2021）年9、10月將來台演出，並邀請台灣樂團赴捷演出。國際筆會捷克分會主席德德切克則提到，近年台捷雙方文化出版的計畫進度。

李永得在聽取後表示，將全力支持明年布拉格愛樂訪台，以及台捷雙方翻譯文學作品出版，此外，也將持續加強年輕藝術家互相交流、駐村等計畫。交流尾聲韋德齊議長致贈李部長捷克著名的玻璃藝術作品，李部長則回贈象徵節節高升的「理節筆」與客家特色的藍染圍巾，為台捷雙方藝術文化交流留下見證。

▲交流尾聲雙方互贈禮物，為台捷雙方藝術文化交流留下見證。（圖／文化部提供）



文化部表示，今日特別安排雙方於台北當代工藝設計分館週一休館時進行會談，除了避開平日人潮，落實防疫措施，另於會談後安排參觀工藝中心展出之我國工藝精品，除展現文化部期待與捷克搭起更多文化交流機會外，亦讓捷克訪團對台灣民間文化藝術、工藝技術留下深刻印象。

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