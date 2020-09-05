遭自家人質疑卡位2022　羅智強回嗆：有時間抹黑不如做有意義的事

▲羅智強。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨4日宣告「公投綁大選」公投案達成第一階段門檻，然而有媒體報導，有藍營民代質疑國民黨革實院長羅智強積極推動該公投案，是為自己2022北市長選戰造勢。對此，羅智強5日表示，有心誰都可以宣傳公投，這位藍營民代多次匿名抹黑，有這麼多時間精力，何不為國民黨宣揚理念？請學習國父苦行精神，別再「坐而怨」，走出冷起房做些有意義的事吧。

「只要有心誰都可以宣傳公投」。羅智強5日在臉書表示，「一個肥皂箱，江啟臣、羅智強、蔣萬安，還有這位匿名的『藍營民代』，誰都可以在路邊開講」，事實上，他還未接黨職前，就已在全台講了100場的「還我公投」街頭演講，即便風吹日曬，也擋不住他站上街頭的決心。

羅智強批評，這位藍營民代三番兩次在冷氣房裡藏起名字抹黑挑撥，「我當院長不支薪還捐八十萬，他要黑；我幫財務困難的國民黨募款，他要黑；我辦野台為國民黨理念辯護，他要黑；我辦公投宣講捍衛人民權利，他也要黑」，真懷疑對方真的是「藍營」民代嗎？

「有這麼多的時間精力，為何不學學羅智強，開大門走大路，走進陽光裡、走到馬路邊，為國民黨宣揚理念，為人民守護公投？」羅智強喊話國民黨的同志，「學習國父的苦行精神，別再『坐而怨』，走出冷氣房，『起而行』做些有意義的事吧」。

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