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社會 社會焦點 保障人權

獨／只想保護妻子！中捷黑衣奪刀男身分曝　英勇擋人群前壓制犯嫌

記者陳韻如／綜合報導

高雄20歲洪姓男子北上台中，於昨(21日)在捷運上持刀砍人，造成2名乘客受傷。案發當下，27歲長髮許姓男子奮力上前壓制洪嫌，臉部因此受傷，但殺紅眼的洪嫌轉身又朝人多的地方攻擊，所幸一名見義勇為的黑衣男子挺身阻擋，才沒釀成更大傷亡，而該男子身分今(22日)隨之曝光。

回顧案情，洪嫌一周前先在高雄路竹一間五金行購買凶器，並於19日從台南搭乘高鐵北上台中，住在某汽車旅館2個晚上後，21日上午10時39分退房，並搭乘計程車前往水安宮捷運站，隨後便進入捷運內持刀攻擊乘客。

▲▼中捷砍人新畫面曝光！黑衣大叔擋下兇嫌揮刀　全場讚爆「英雄」。（圖／爆料公社）

▲黑衣男子擋下兇嫌揮刀，全場讚爆「英雄」。（圖／爆料公社）

透過畫面可以看到，當時現場一片混亂，長髮的許男先上前將人壓制，還有一名灰衣男子也上前奪刀，但此時洪嫌又掏出另一把水果刀攻擊，許男臉部慘遭砍傷，而於此同時洪嫌又轉身往人群中前進，嚇得所有人放聲尖叫，這時一名黑衣男子挺身擋在人群前，站穩腳步之後隨即又衝上前擋住洪男正要揮刀的手，最終靠著眾人的分工合力將人壓制，才沒釀成更大傷害。

▲▼ 中捷英勇奪刀黑衣男傷勢曝 。（圖／民眾提供）

▲男子腿部因扭打過程受傷。（圖／民眾提供）

這名黑衣男的身分事後曝光，是一名46歲的電子工程師，而因他的英勇行為，也受到大批民眾讚賞，紛紛喊他是英雄。對此，他則謙虛回應，他只是個「阿宅工程師」，也沒有受過任何防身訓練，只有健走瘦身，案發當下因與妻子外出，他只是想保護家人，才挺身制伏犯嫌，所幸並未受到任何刀傷，但腿部可能因扭打過程有扭傷，小腿處有微血管破裂的痕跡。

▲▼ 中捷砍人，洪姓嫌犯移送 。（圖／記者許權毅攝）

▲洪姓嫌犯稍早被依殺人未遂等罪移送。（圖／記者許權毅攝）

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