王金平：願為兩岸和平做出貢獻　明日公布是否參加海峽論壇

▲前立法院長王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸將於9月中旬舉辦海峽論壇，前立法院長王金平擬代表國民黨，率130多人赴廈門參加，並有望與大陸全國政協主席汪洋會面對話。對此，王金平5日接受《中國時報》專訪時透露，現在是兩岸緊繃時刻，他個人願意為兩岸和平交流做出貢獻。

至於是否願意率團參加海峽論壇，王金平指出，結果會在6日出爐，「大家一定要善用齊心、不分朝野，互相幫助合作」。

不過，王金平的上述行程不受到陸委會認可。陸委會副主委兼發言人邱垂正3日警告，禁止機關、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或「民主協商」活動。

邱垂正強調，禁止機關、個人或團體、政黨以任何形式參加涉及「一國兩制台灣方案」或「民主協商」活動；除兩岸條例、人團法、政黨法外，如有涉及違反「國安五法」及「反滲透法」情事，主管機關將依法處理。

國民黨主席江啟臣日前也表示，考量疫情及目前兩岸局勢，加上陸委會出言警告違反國安法，相關事情還在討論中。

然而，前副總統吳敦義在國民黨商討未果前，率先於4日發聲力挺王金平。他認為，《國家機密保護法》有相關限制，可是王金平並不在禁制範圍內，因為規定規範的對象是「總統、副總統、總統府秘書長、行政院正院長、行政院副院長、行政院秘書長」，凡是核定過國家極機密，以及絕對機密的首長這些人才受限。

吳敦義主張，王金平並不在約束範圍之內，總統蔡英文應該沒資格、沒有權力，且也沒有必要去干涉王金平，他是自由人，要去中國是自由自在的行為，不是專制政權有什麼資格可以制止？這沒道理。

其他人也看了這些...

►加利口罩國家隊合約曝光 林明進親筆簽名、每日19萬片

►影／陳時中斥加利混淆視聽：6到8月已允許晚交 讓他們顧及外銷市場

►經濟部打臉加利：向政府申購口罩原料 三個月可做1980萬片

更多熱門新聞...

►蔡英文怒斥「不可原諒」 加利把國民曝露在疫病風險中

►加利3月被攔截「6.9萬黑心口罩」！基隆關曝：進口前就壓上MIT

►黑心口罩欺騙消費者 蘇貞昌：不是踢出國家隊就能善了

►振興一下我們的美麗