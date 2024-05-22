警追失竊手機查出誘騙案　拘禁國三女20天當性奴...變態情侶收押

▲情侶檔誘騙拘禁性侵少女逾20天，嘉檢聲押獲准。上圖為嘉義地院。（圖／記者翁伊森攝）

記者賴文萱、翁伊森／嘉義報導

嘉義縣一對林姓男子與勞姓女友，涉嫌以陣頭打工為由，誘騙林就讀國三的前女友現身，再挾持拘禁少女長達20多天，還逼迫少女發生性關係，若不從就毆打。警方追查林的友人指控他行竊手機時，意外查到少女被拘禁，林的新任女友還協助囚禁、性侵。全案依妨害性自主、妨害自由、傷害等罪嫌移送嘉義地檢署後，兩人已遭嘉義地院裁定收押。

這起案件會被揭發是來自一起手機竊案，該手機失主原跟林嫌為同租屋竹崎友人，他手機遺失後，由於林否認竊盜，友人於是向警方報案。警方循手機定位找到林嫌新租屋處，為大林大埔美工業區附近一處平房，轄區員警到場查訪時，屋內一度傳出男女交談聲音，但敲門後只見林姓主嫌，未看見其他女性，警方覺得有異進門查看。

廁所門緊閉，警方入門查看後，意外發現林男與勞姓女友將一名國三少女遭拘禁、性侵等事。檢警調查，林男為少女前男友，4月19日利用他人IG帳號，以參與陣頭打工為由相約少女見面，隨後與勞姓女友等4人，將她開車載走到民宅控制。

這段期間，少女行動遭到控制，也無法對外聯絡求援，在竹崎鄉民宅拘禁一段時間後，又被帶至大林鎮另一處拘禁，林男還脅迫少女發生關係，若不從就毆打；勞女也從旁協助，防止少女逃走。

全案依妨害性自主、妨害自由、傷害等罪嫌，將林男、勞女移送嘉義地檢署，但2人否認犯行，林男還稱少女自願發生關係，檢方複訊聲請羈押禁見，嘉義地院裁准收押。