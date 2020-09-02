快訊／國民黨中常委最多當8年　新設國際事務部、數位科技長

▲國民黨力拼改革、年輕化。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

一年一度的國民黨全代會將於9月6日在國父紀念館召開，國民黨預計在2日的中常會上通過改革方案。其中，在組織改造部分，調整中常委任期，連選得連任1屆，任期最長為8年，另增設國際事務部聯絡美日、數位科技長與青年對話。

國民黨主席江啟臣2日在中常會上表示，改革議案，交由全代會議決，彰顯我們對於改革的決心，「我們要決定未來本黨財務穩健的執行方向，我們要確立國民黨對於青年人才培育的作為，我們要決定未來組織改革的具體變革。我更要再次確立本黨對於兩岸交往的堅定立場與核心價值。」

「改革不是一人獨行，是整隊出發」，國民黨表示，經歷半年的共識凝聚，包括專家座談建議、基層黨代表溝通，以及黨員民意調查等，已經決定方向，堅定信心，現在就要邁出改革的步伐，讓外界看到不一樣的中國國民黨，讓社會感受國民黨明確呼應社會的期待，才能重拾國人對國民黨的支持，堅定我們一起「護台灣」、「保民主」、「拚未來」的信念。

國民黨組織11項改革內容：

1. 調整中常委任期，連選得連任1屆，任期最長為8年。

2. 適度精簡席次，將應選中常委由32席減至29席，主席指定之中常委由5減至4席，加上2席由青年代表擔任的指定中常委，總席次將變為35席

3. 常委組成因應民意，提升青年、婦女、弱勢團體、縣市議員以上之民選公職人員之比例，改為50%以上。

4. 增加決策多元意見，主席指定中常委不再限定黨籍縣市首長，可以選任黨籍社會賢達來擔任。

5. 常委選舉維持現行的「全國單一選區制」與黨代表的投票應選數二分之一(即15票)。

6. 中央委員適度精簡席次，原定210席減少為160席，候補席次由105席減到50席。

7. 中央委員組成因應民意，提升青年、婦女、弱勢團體、縣市議員以上之民選公職人員之比例，改為50%以上，並保障40歲以下青年比例不得低於15%

8. 廢除非經主席提名而自行參選中央委員的黨代表簽署制度。

9. 黨主席的選舉廢除黨員連署制度，將黨章內規定「應」設立副主席之規定，改為「得」設立主席，增加彈性空間。

10. 嚴明黨紀、杜絕投機，自願退黨者，回復黨籍從嚴把關。同時也端正黨職選風，強化考紀。

11. 增設數位科技長，善用多元管道與青年社會對話，強化空戰能力，補強原有不足之處。增設國際事務部，建立美日重要聯絡窗口，並加強對僑胞的服務。