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極度危險犯北市最新足跡曝！現身北車+西門町+龍山寺　睡陰暗騎樓

▲簡男自醫院逃脫後，徒步沿著安一路往基隆市區方向行進。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲警方目前掌握殺人未遂逃犯從進北市後直至20日凌晨行蹤。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者邱中岳／台北報導

基隆市日前傳出有1名涉犯殺人未遂的嫌犯，趁機從醫院逃脫，警方事後發現，男子逃離醫院之後，在19日下午時分搭乘首都客運往台北市方向逃逸，據悉在台北市南京公寓公車站牌下車後，徒步往台北車站前進，一路再往萬華西門町走去，期間還找地方短暫休息，最後再往龍山寺方向，目前不排除正在西門町附近徘徊。

警方調查，39歲的簡郁紘犯下殺人未遂案，19日下午2時許從基隆市安樂區的一家醫院逃脫，且簡男前科累累，甚至還曾經攻擊超商店員遭判拘役15天，又因殺人未遂從醫院脫逃，當天簡男身穿白色上衣、黑色長褲，上身又搭長袖方格紋襯衫，從醫院脫逃後一路沿著安一路往市區徒步逃逸。

簡姓男子在抵達市區後，又轉搭首都客運1579離開基隆市區，搭上往台北市方向的客運離開基隆地區，事後簡於首都客運1579行經的南京公寓站下車，並且徒步往西門町方向移動，約在19日晚上5時許出現在台北車站，一路幾乎都在走路，並沒有休息。

警方掌握簡姓男子在19日晚上7時許，出現在西門町一帶，直到20日凌晨4時許都在附近徘徊，簡姓男子因為沒有錢，所以並沒有進食，另外，監視器畫面也發現手上有飲料瓶，不排除是從垃圾桶或者是偷來的，最後直到20日凌晨4時許，走往北市萬華區龍山寺方向，約莫沒幾個小時，又輾轉回到西門町商圈。

警方指出，簡姓男子目前鎖定在西門町一帶，也將持續調閱相關監視器影像比對蹤跡，另外，簡姓男子主要都待在西門町商圈，從19日晚上7時許至20日凌晨4時許，期間3度找陰暗的角落躲藏睡覺、休息，每次時間約1小時左右，起床後又再度徒步轉移地點。

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