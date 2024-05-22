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社會 社會焦點 保障人權

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

▲新竹女警成半套店紅牌。（圖／翻攝自半套店網站、警廣通訊）

▲新竹女警傳在半套店兼差成紅牌，引起社會關注。（圖／翻攝自半套店網站、警廣通訊）

記者葉國吏／綜合報導　

新竹縣竹北分局一名潘姓女偵查佐遭檢舉在半套店兼差賺錢，還有一段關鍵錄音流出，內容指出女警是「單純愛打砲」兼職。對此護膚店女經理出面澄清幫女警洗白。

流出的錄音檔中表示，他們的店在護膚店樓上，當天警察來臨檢，其中一名小姐突然非常緊張，從樓下衝到他們位於3樓的店中，「（女警）想要叫我姐那邊借她躲，（但）那個小姐又不說為什麼要躲起來，所以我姐他們也沒讓她躲，結果臨檢就這樣結束了」。

女子說，警方隔天打給按摩店要找負責人，直言「你知道你們有一個小姐是警察嗎？」瞬間讓按摩店負責人傻眼，懷疑女警到店內是來臥底的，但最後查出女警身分後，才發現對方的目的就是「單純晚上來兼差、單純愛打砲」，且這名女警還是店內接最多S（全套性交易）的小姐。

▲警方正在釐清錄音檔內容的真實性 。（圖／翻攝臉書）

對此護膚店謝姓女經理澄清，錄音檔中「女警愛打砲」、躲臨檢等內容都是假的，指出女警在警方臨檢當天是跟她待在店內休息室，隨後一同到大廳接受臨檢，隔天也沒有任何警察來電詢問女警是否有兼差事宜。

女經理透露，該店有後門可供進出，如果女警真要逃逸就直接從後門跑走就好，沒必要躲在店內。竹北警分局21日掌握此錄音檔，經確認為有性交易護膚店樓上的店家外流，內容為描述臨檢當天情況，由於與女警的說法相差甚遠，因此真實性仍有待釐清。

 
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