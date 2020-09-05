國民黨搬新家！中山區、中正區3處洽談中　黨務主管下週「場勘」





▲國民黨位於八德路二段的中央黨部大樓。（資料照／記者湯興漢攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣上任後立即面臨財務問題，行管會粗估目前約有1億8百萬元的缺口，9月份的1千萬黨工薪水還在籌備中。另外，黨中央正積極尋覓新黨部地址，由於不易找到符合條件的商辦大樓，且房東大多不願涉及政治，目前僅有2到3間正在洽談中，位於中山區與中正區。黨務高層表示，待全代會與中評會結束，週二後將會開始率一級主管去看新辦公室。

目前位於八德路二段的黨部約有3200坪，租約將於明年底到期，江啟臣走馬上任後就開始尋找新的辦公位置。至於新黨部辦公室條件，行管會主委邱大展表示，黨部辦公室位置希望靠近立法院，約400到500坪即夠用，每坪租金2千元左右，要符合上述條件的商辦大樓不多，房東也有所顧慮，不想與政治扯上關係。

邱大展表示，黨內考慮將青年部與青年團整併為「青年工作委員會」，將與革實院一同搬到智庫，而文傳會、總務處、組發會、大陸事務部、國際事務部等單位待新辦公室找到後，再重新裝潢分配空間。

江啟臣上任後推出「國民黨空間重設計」計畫，目前確定的短期方案僅青年團與革實院搬到智庫，原定六月就要動工，但卻一延再延，至今未動作，青年團營隊活動也因此暫緩。

據了解，國民黨在高雄市長補選期間看中一間商辦大樓，位於仁愛路上，中正區與大安區交界處，預計承租一間四層作為辦公室使用，但因商業大樓大樓管委會認為政治團體會讓環境變複雜，不願承租，國民黨也表示尊重管委會。

此外，革實院上午舉行「為黨籌糧」記者會，國民黨革命實踐研究院長羅智強將「戰神94強」頻道中支持者捐贈及影片分潤等轉捐給台北市黨部。

革實院副院長游淑慧表示，革實院內經過討論，認為台北市黨部是最需要經費的單位，黨部主委黃呂錦茹都是自掏腰包來協助黨務運作，因此在有能力的當下希望先幫台北市黨部儲備糧草。

行管會主委邱大展也指出，希望所有群眾都能夠支持國民黨，近日有反美豬公投等等，不只是經費，希望大家有錢出錢、有力出力。

邱大展說，國民黨到9月份就開始有資金缺口，所以馬上要開始借錢，預計商借的金額在1億元到1億兩千萬之間，主要是因為高雄市長補選還有反美豬公投、公投合併大選等連署活動都需要經費。

邱大展表示，國民黨一年房屋土地租金要將近8千萬，所以黨內考慮與其把經費花費在辦公空間，不如多請一些人來幫忙，所以地方辦公空間將會考慮跟地方議員服務初合作，畢竟選民服務最後還是要請議員幫忙。