　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨搬新家！中山區、中正區3處洽談中　黨務主管下週「場勘」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 國民黨中央黨部 。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨位於八德路二段的中央黨部大樓。（資料照／記者湯興漢攝，下同）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣上任後立即面臨財務問題，行管會粗估目前約有1億8百萬元的缺口，9月份的1千萬黨工薪水還在籌備中。另外，黨中央正積極尋覓新黨部地址，由於不易找到符合條件的商辦大樓，且房東大多不願涉及政治，目前僅有2到3間正在洽談中，位於中山區與中正區。黨務高層表示，待全代會與中評會結束，週二後將會開始率一級主管去看新辦公室。

目前位於八德路二段的黨部約有3200坪，租約將於明年底到期，江啟臣走馬上任後就開始尋找新的辦公位置。至於新黨部辦公室條件，行管會主委邱大展表示，黨部辦公室位置希望靠近立法院，約400到500坪即夠用，每坪租金2千元左右，要符合上述條件的商辦大樓不多，房東也有所顧慮，不想與政治扯上關係。

邱大展表示，黨內考慮將青年部與青年團整併為「青年工作委員會」，將與革實院一同搬到智庫，而文傳會、總務處、組發會、大陸事務部、國際事務部等單位待新辦公室找到後，再重新裝潢分配空間。

江啟臣上任後推出「國民黨空間重設計」計畫，目前確定的短期方案僅青年團與革實院搬到智庫，原定六月就要動工，但卻一延再延，至今未動作，青年團營隊活動也因此暫緩。

據了解，國民黨在高雄市長補選期間看中一間商辦大樓，位於仁愛路上，中正區與大安區交界處，預計承租一間四層作為辦公室使用，但因商業大樓大樓管委會認為政治團體會讓環境變複雜，不願承租，國民黨也表示尊重管委會。

此外，革實院上午舉行「為黨籌糧」記者會，國民黨革命實踐研究院長羅智強將「戰神94強」頻道中支持者捐贈及影片分潤等轉捐給台北市黨部。

革實院副院長游淑慧表示，革實院內經過討論，認為台北市黨部是最需要經費的單位，黨部主委黃呂錦茹都是自掏腰包來協助黨務運作，因此在有能力的當下希望先幫台北市黨部儲備糧草。

行管會主委邱大展也指出，希望所有群眾都能夠支持國民黨，近日有反美豬公投等等，不只是經費，希望大家有錢出錢、有力出力。

邱大展說，國民黨到9月份就開始有資金缺口，所以馬上要開始借錢，預計商借的金額在1億元到1億兩千萬之間，主要是因為高雄市長補選還有反美豬公投、公投合併大選等連署活動都需要經費。

邱大展表示，國民黨一年房屋土地租金要將近8千萬，所以黨內考慮與其把經費花費在辦公空間，不如多請一些人來幫忙，所以地方辦公空間將會考慮跟地方議員服務初合作，畢竟選民服務最後還是要請議員幫忙。

▲▼ 國民黨中央黨部 。（圖／記者湯興漢攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
加利牆上驚見5招「陰黑發財秘笈」！等下波疫情爆重施故技
「神秘工作」月休4天月薪1500元　PO網被老闆怒嗆：爆什麼
翹臀妹穿小三角「露蛋外拍」　溜娃爸看呆：這兒童遊戲區
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全場圍剿！加利出包葉元之怪政府沒監督　林靜儀開嗆4分鐘打臉

國民黨搬新家！中山區、中正區3處洽談中　黨務主管下週「場勘」

林俊憲批江啟臣改革失敗：國民黨將漸漸消失在民眾的選項中

北捷年拾獲3萬張無名悠遊卡　近3年「撿到」1600萬

捷克訪團離台　蔡英文：期待下次見面時可以脫下口罩

「罷中總部」正式成立　罷免陳致中連署人畫「瓢蟲」暗諷

王金平：願為兩岸和平做出貢獻　明日公布是否參加海峽論壇

漢光演習死傷400萬醫療費健保不埋單　軍醫院：費用國防部全額負擔

陳時中公布美豬瘦肉精容許值　政院：尊重支持衛福部決議

藍營大黑馬2024勝券在握？　侯友宜：我拿新北市長入門票

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

「醫好了也沒用」醫生勸換工作 大胃王職傷重:考慮退出YT圈

進入宇宙？實測真空機玩轉物品　棉花糖瞬間腫大、可樂像「沸騰」

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

全場圍剿！加利出包葉元之怪政府沒監督　林靜儀開嗆4分鐘打臉

國民黨搬新家！中山區、中正區3處洽談中　黨務主管下週「場勘」

林俊憲批江啟臣改革失敗：國民黨將漸漸消失在民眾的選項中

北捷年拾獲3萬張無名悠遊卡　近3年「撿到」1600萬

捷克訪團離台　蔡英文：期待下次見面時可以脫下口罩

「罷中總部」正式成立　罷免陳致中連署人畫「瓢蟲」暗諷

王金平：願為兩岸和平做出貢獻　明日公布是否參加海峽論壇

漢光演習死傷400萬醫療費健保不埋單　軍醫院：費用國防部全額負擔

陳時中公布美豬瘦肉精容許值　政院：尊重支持衛福部決議

藍營大黑馬2024勝券在握？　侯友宜：我拿新北市長入門票

從媽戶頭匯錢！幫買9200萬房地給孩子　符合1要件被課430萬贈與稅

健身房同事吃飯「掉飯粒」　他推人壓肩勒頸...強制罪判罰4萬

只能摸我！醋包柴「鯊魚繞」路過　萌開飛機耳卡位奴才手

日職／火腿4分大局擊敗西武　王柏融沒機會代打

黃偉哲以口罩國家隊為榮　台南康那香口罩百分百在地MIT

中職／二軍不能完全反映實力　雷艾斯一軍初登板不擔心

中職／翁瑋均拚10勝土投大戰猛威爾　先發打序出爐

加利牆上掛5招「陰黑發財秘笈」！等下波疫情爆發再重施故技

「環頸雉」驚喜現身稻田！間諜式步伐逼近　青農：來了新朋友

美國寵物店告示牌「不能給永遠我們就不適合」　網讚爆

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

政治熱門新聞

加利老闆遭爆疑似「捐款韓國瑜」

網傳台灣擊落共機蘇愷35　空軍司令部：子虛烏有

新北議員蔡淑君無預警昏倒　後腦杓撞傷流血

蔡英文掛保證：全台國中小學2年內「班班有冷氣」

快訊／政府準備開鍘加利科技　撤銷醫材證照、收回口罩機

國防部：共軍資通電已具備癱瘓我作戰能力

國防部：共軍未具備全面犯台能力

2024總統大選勝券在握？　侯友宜：我拿新北市長入門票

捷克團離台　韋德齊：彼此有實現自由民主的共識

加利老闆嗆這句話　律師驚嘆：自掘墳墓啊！

罷免陳致中總部成立！連署人畫瓢蟲暗諷

國防部：漢光死傷醫療費軍醫局全付

林明進嗆國家隊挨轟　王定宇嗆記住他的臉！

空軍採購F-16新式偵照莢艙　彌補夜間限制

更多熱門

相關新聞

林俊憲批江啟臣改革失敗：國民黨將漸漸消失在民眾的選項中

林俊憲批江啟臣改革失敗：國民黨將漸漸消失在民眾的選項中

國民黨中常會2日公布8項改革方案，其中在兩岸論述方面，延續以我國憲法為基礎的「九二共識」，且堅決反對「一國兩制」，預計將於6日全代會上通過。對此，民進黨立委林俊憲6日抨擊國民黨主席江啟臣改革失敗，擋不住藍營大老的壓力，縮回曾提出無九二共識的新兩岸論述，主席之位恐怕不保。

王金平：願為兩岸和平做出貢獻　明日公布是否參加海峽論壇

王金平：願為兩岸和平做出貢獻　明日公布是否參加海峽論壇

傳王金平赴海峽論壇　陸委會提醒

傳王金平赴海峽論壇　陸委會提醒

民進黨嗆藍營：謾罵動機都是政黨利益

民進黨嗆藍營：謾罵動機都是政黨利益

國民黨批「衛福部保證破功」：連口罩都混充如何管控美豬進口？

國民黨批「衛福部保證破功」：連口罩都混充如何管控美豬進口？

關鍵字：

國民黨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

短裙妹護男友！路邊纏鬥2男被讚翻

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

看「婆婆殺了我」二伯感觸超深！

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

《黑澀會》米奇「宣布離開台灣」

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

蔡依林染「超前衛髮色」　網看傻：媽啊

陳文杰假動作　富邦開心後傻眼

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

普渡關籠6柴！網見反差景象笑噴

南投女童最後身影！光頭男粗暴拉「小腳懸空」

Jessi脫稿提問：哥抽菸嗎？　「戒菸大使」金希澈崩潰了

更多

最夯影音

更多
在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見
林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面