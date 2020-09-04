傳王金平率團赴「海峽論壇」　陸委會提醒維護國家尊嚴

▲大陸對台大型交流活動「海峽論壇」今年預計採現場+視訊模式舉辦。圖為大陸全國政協主席汪洋出席去年海峽論壇開幕式。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳政錄／台北報導

傳前立法院長王金平將率團赴陸廈門，參加9月中旬的海峽論壇，此舉受到國民黨前主席吳敦義力挺，但國民黨現任主席江啟臣表示「還在討論中」。對此，陸委會晚間發表聲明稱，任何從事兩岸交流人士，應共同維護國家尊嚴與台灣利益，並駁斥外界對陸委會官員曾出席海峽論壇的指控。

陸委會指出，政府支持對等尊嚴、合於規範、不渉任何政治前提的兩岸交流。本會對中共舉辦「海峽論壇」的規範均持續一貫的政策立場，且已行之多年。

▲在民進黨政府、陸委會強力禁止下，今年台灣方面將有哪位政壇大老出席海峽論壇，受到關注。圖為前立法院長王金平接受媒體訪問。（圖／記者洪正達攝）

陸委會表示，對於不在禁止範圍的個人或團體，本會基於主管機關權責善意提醒交流規範；任何從事兩岸交流人士，應瞭解當前兩岸關係複雜敏感，適切反應台灣民意，共同維護國家尊嚴與台灣利益。

陸委會補充，2009年中共辦理首屆「海峽論壇」以來，陸委會現職官員均未出席該論壇相關活動，相關人士及媒體未加查證的不實指涉與批評，本會特予澄清。

在此之前，國民黨立委洪孟楷今天接受媒體採訪表示，11年前，也有現任的民進黨陸委會官員前往首屆海峽論壇交流，抨擊政策昨是今非。洪孟楷所指的是現任陸委會發言人邱垂正，11年前，邱垂正以前民進黨國際部副主委的身分，前往出席首屆海峽論壇。

至於若王金平真的出席雙城論壇，是否涉及反滲透法、國安五法，陸委會發言人邱垂正昨天表示，這要視其所做所為而定。

邱垂正說，政府禁止在台辦理海峽論壇相關活動，不希望我方人士參與視訊；禁止中央機關人員參加，不樂見我地方政府與會；呼籲民眾團體勿輕易參加禁止機構、個人或團體、政黨以任何形式，參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制台灣方案」的活動。

對此，國民黨前主席吳敦義4日力挺表示，王金平是「自由人」，不受《國家機密保護法》限制，蔡政府沒有資格阻撓，這沒道理；國民黨主席江啟臣稍早表示，考量疫情及目前兩岸局勢，加上陸委會出言警告違反國安法，相關事情還在討論中。

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