店家少給一杯奶茶！老闆卻堅持「送就對了」　外送員一開菜單傻了

▲有外送員發現外送訂單裡面少了奶茶，老闆卻跟他說訂單沒錯、直接送就好。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／柯振中報導

外送員通常在領取訂單後，會確認一下內容物是否正確，以避免漏單、送錯餐點。不過，一名外送員先前接到了訂單，發現顧客點了一款名為「她叫奶茶」的餐點，袋中卻沒有飲料，打開店家的點餐系統後，讓他瞬間傻眼了。

這名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享，近日他接到了一張外送訂單，顧客一共點了麵包、白醬等物品，還有一項「她叫奶茶。」的餐點。

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不過，實際領取時，外送員沒有看到飲料，於是開口告知「好像少一杯飲料」。老闆聽完以後，則堅稱顧客沒點飲料，還說「奶茶」是自己家養的狗，餐店內容無誤，只要送到顧客手中即可。

▲餐點少一杯奶茶，外送員打開菜單瞬間傻眼。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞怪事）



外送員在送餐的過程中愈想愈不對勁，於是打開了店家的點餐系統，這時讓他瞬間無言。原來，店家真的養了一隻可愛的狗狗，還特意為狗狗創了一項「她叫奶茶。」的品項，備註則是「沒有要賣。她只是太可愛了，給你們看一下」，令人哭笑不得。

不少同業看完以後，不禁傻眼回應，「每點一份奶茶，並沒有狗狗受到傷害」、「餐點缺一隻狗狗…回報一下」、「難得的搞笑文」、「有點東西，我看到大概也會點」、「餐點不對，狗狗要帶走。」