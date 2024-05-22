發錢了！65歲長者可領端午敬老金　這縣市最高可拿1萬元





▲政府發錢了，滿65歲長者可領端午敬老金。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／綜合報導

端午節即將到來，各縣市政府均為65歲以上的長者提供最新優惠。其中，新竹縣的敬老禮金最高可達1萬元，受理期至今年9月底。

新竹縣

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發放敬老禮金一萬元，自4月1日起至9月30日止受理申請。發放對象需符合以下三要件：今年年滿65歲、民國94年8月1日以後設籍新竹縣、截至申請日當日已持續設籍滿10年者。

不過，新竹縣敬老禮金設有排富條款，符合以下5條件任1者，將不能領取：個人綜合所得總額超過50萬元、個人土地及房屋公告現值總額超過500萬元、領有軍公教退休職金、領有老農漁福利津貼、領有榮民就養給與。

基隆市

針對65歲以上老人及55歲以上原住民，發放端午節慰問金3000元；領有身障手冊的市民，發放端午節慰問金1500元，可與老人三節慰問金重複領取；低收入戶端午節，每戶1000元。

新北市萬里區

發放長者端午節慰問金2000元，需設籍本區連續5年以上，並符合以下三者之一：年滿65歲、年滿55歲原住民、領有身心障礙證明文件之身心障礙者。

輕度身障者端午慰問金，每節為1000元；中度以上身障者春節及端午慰問金，每節為2000元。

南投縣

安置機構之低收入戶、中低收入戶(老人、兒少、遊民) 1000元/人

彰化縣

弱勢邊緣戶，每戶5000元；鹿港鎮各里辦公處發放每人500元端午節敬老禮金，發放對象為民國48年6月30日以前出生，並於113年5月2日(含)前設籍鹿港鎮且健在之長者，總計有14,725人。

台南市

為使低收入戶民眾得以安心渡過三大節慶，包含春節、端午節及中秋節，致贈慰問金提供經濟關懷扶助。春節慰問金每戶發給1000元；端午節慰問金每戶發給300元；中秋節慰問金每戶發給300元。

服務對象為，凡當年度三節（春節、端午節及中秋節）當日仍核列低收入戶且未接受政府收容安置者。

高雄市

自5月21日起，凡市民持高雄市敬老卡或博愛卡搭乘台鐵列車，只要起訖站其中一站為高雄市轄內的車站，即可使用社福點數扣抵車資，每趟次最高扣抵50點（元）。

敬老卡除未限額免費搭乘高雄市公共車船及輕軌外，再加碼每年1200點社福點數，可搭乘高雄捷運及特約計程車；博愛卡則每月有900點社福點數可使用。

使用社福點數扣抵車資的車站包含大湖、路竹、岡山、橋頭、楠梓、新左營、左營、內惟、美術館、鼓山、三塊厝、高雄、民族、科工館、正義、鳳山、後庄及九曲堂等18站。