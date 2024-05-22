雨傘哥誤傷友軍！英勇長髮男急喊2次：不是我　苦笑曝當下心情

▲雨傘哥雖然打錯人，但長髮男認為他也是有心想幫忙。（圖／翻攝畫面）

記者吳佩蓁／台中報導

台中捷運昨（21日）發生隨機砍人案！20歲洪姓男子攜帶3把刀突然在車廂內抓狂砍傷2名乘客，幸好多名乘客紛紛挺身而出，合力將兇嫌壓制。其中與兇嫌搏鬥的27歲長髮男許瑞顯，在過程中不慎被友軍「雨傘哥」誤傷，他今（22日）接受媒體採訪，表示當時他跟「雨傘哥」說了2次兇嫌不是他，對方才反應過來，不過他認為對方也是有心幫忙，當下只是覺得蠻好笑的。

▲長髮男英勇與兇嫌肉搏受傷送醫。（圖／翻攝爆料公社）

許瑞顯還原事發當下，他表示一開始自己與洪嫌搏鬥時也很無助，但後來有另名大哥帶頭抵抗洪嫌，其他乘客也分頭合力制伏兇嫌，雖然過程中「雨傘哥」誤以為他是兇嫌一直拿傘戳他，他跟對方講了2次，「雨傘哥」才反應過來，許男表示，「我覺得他（雨傘哥）也是想要幫忙，有心就很好，他戳我其實也不太痛，所以我也沒關係，我當下只是覺得蠻好笑的」。

許瑞顯英勇抵抗兇嫌被網友封為「英勇的馬尾哥」，他則低調表示，自己只是運氣好，當下他也是不得不反抗。

台中市長盧秀燕也宣布，所有英勇乘客將終身免費搭中捷，就有網友笑喊，誤傷友軍的「雨傘哥」賺到了，不過，有網友緩頰，雨傘哥雖然打錯人，但行為值得鼓勵，還有網友認為，「雨傘哥」雖誤傷友軍，但同時也轉移兇嫌注意力，讓長髮男趁隙拉開距離，反而救了對方一命。

