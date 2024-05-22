　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心理話曝：沒想到我也有這天

▲▼許姓長髮哥。（圖／翻攝IG）

▲許姓長髮哥限時動態。（圖／翻攝IG，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

中捷持刀傷人案震驚社會，27歲許姓長髮哥奮力抵抗被封為英雄。不過有詐騙集團利用許男的行為發簡訊詐騙，許男也在IG中回應，並在凌晨4點寫下159字心理話。

▲詐團竟冒用中捷長髮男的身分，向民眾騙錢。（圖／翻攝網路）

許男英勇的行為被詐騙集團盯上，案發後約7個小時左右，竟有民眾收到詐騙簡訊。簡訊內容指稱，發送者是「中捷長髮男」，因為搏鬥時皮夾掉了、人在醫院急需用錢，因此希望找到有緣人借5萬元。

▲▼許姓長髮哥。（圖／翻攝IG）

對此許男在IG限時動態發文澄清「我目前沒有及缺醫藥費，請大家收到奇怪的簡訊不要亂匯錢轉帳，那都是詐騙啊。」另外許男也貼出截圖，透露IG已經出現抄襲他的帳號「沒想到我也有被抄的這一天。」

▲▼許姓長髮哥。（圖／翻攝IG）

另外，許男也在凌晨四點發文「謝謝今天一大票的人關心我，除了朋友之外，其中有很多都是我尊敬的前輩、教練、選手。如果沒回到訊息，我真的忙不過來我很抱歉，我IG現在跟當了一樣根本出不了通知，滑訊息也要卡很久。然後不認識的人的私訊超級多，我知道大家都是在稱讚我我很開心，但我目前真的分身乏術沒辦法回覆大家，我只能先在這裡統一跟大家說一句，謝謝你們的關心。」

▲▼許姓長髮哥。（圖／翻攝IG）

 
ET快訊
傳「半套女警」淚灑喊冤：我沒有　還原現場坦承思慮不周
「素顏女神」現身立院外！　黃暐瀚直言：越來越有10年前的感覺
女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了
宜縣長林姿妙兒爆性侵！　受害女遭民代黑道施壓逼和
全台再下3天「今最多」大雨地區曝　1號颱風恐生成
快訊／上班快改道！　國1清晨事故管制封閉
快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心理話曝：沒想到我也有這
快訊／俄羅斯宣布：要在烏克蘭附近開始戰術核武演習

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

威脅音檔曝！林姿妙兒涉性侵　角頭警告受害女：妳會有麻煩

中捷3刀男自曝最愛電影　留380字心得「你的答案是真相嗎？」

兼職半套女警疑「內鬥犧牲者」　知情揭內幕：等520才爆

宜縣長林姿妙兒爆性侵！　受害女遭民代黑道施壓逼和

傳「半套女警」淚灑喊冤：我沒有　還原現場坦承思慮不周

鄭捷案受害者曝1事歹徒根本不怕　喊話加重刑法及死刑

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心理話曝：沒想到我也有這天

快訊／上班快改道！　國1清晨事故管制封閉

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

中捷3刀男移送畫面曝光！　坐輪椅上警車「拒夜間警詢」

威脅音檔曝！林姿妙兒涉性侵　角頭警告受害女：妳會有麻煩

中捷3刀男自曝最愛電影　留380字心得「你的答案是真相嗎？」

兼職半套女警疑「內鬥犧牲者」　知情揭內幕：等520才爆

宜縣長林姿妙兒爆性侵！　受害女遭民代黑道施壓逼和

傳「半套女警」淚灑喊冤：我沒有　還原現場坦承思慮不周

鄭捷案受害者曝1事歹徒根本不怕　喊話加重刑法及死刑

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心理話曝：沒想到我也有這天

快訊／上班快改道！　國1清晨事故管制封閉

大立光涉侵權10高層起訴　德商求償10億

1號颱風「最新生成機率」　大迴轉路徑曝

獨家／夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」！捲風波半夜偷掉淚：檢討自己

英國退役軍人被控為港府情蒐　警方證實已身亡

18歲男遭「膝蓋斷魂」溺斃泳池　2救生員目睹卻呆立岸邊

威脅音檔曝！林姿妙兒涉性侵　角頭警告受害女：妳會有麻煩

中捷3刀男自曝最愛電影　留380字心得「你的答案是真相嗎？」

兒科醫師變千億大亨　打造「股王傳奇」成台灣之光

歐漢聲親陪長髮女「挺5月孕肚」　她親接男方家人…進出宛如女主人

兼職半套女警疑「內鬥犧牲者」　知情揭內幕：等520才爆

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

國道驚見學生排隊淋雨走路

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心理話曝光

中捷砍人男疑被朋友切割　IG追蹤人數下滑

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

關鍵音檔曝光？傳新竹女警「單純愛打砲」下海

女乘客壓制砍人男：回神時已經動手了

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

中捷砍人「10大英雄」曝！全場嗨：別惹台中人

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

黑幫威震集團走私4千萬海洛因　聘罹癌病患領貨

長髮哥對戰3刀男！女乘客急遞毛巾止血...喊：救了大家

17歲高中生私自請假　搭捷運中刀：爸我被砍

更多熱門

關鍵字：

台中捷運砍人

讀者迴響

熱門新聞

國道驚見學生排隊淋雨走路

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心理話曝光

中捷砍人男疑被朋友切割　IG追蹤人數下滑

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

3萬人包圍立法院！雞排妹現身站椅上吶喊

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

關鍵音檔曝光？傳新竹女警「單純愛打砲」下海

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

女乘客壓制砍人男：回神時已經動手了

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

旅客憶新航死亡亂流　一堆人遭拋飛

中捷砍人「10大英雄」曝！全場嗨：別惹台中人

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面