快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心理話曝：沒想到我也有這天

▲許姓長髮哥限時動態。（圖／翻攝IG，下同）

記者葉國吏／綜合報導

中捷持刀傷人案震驚社會，27歲許姓長髮哥奮力抵抗被封為英雄。不過有詐騙集團利用許男的行為發簡訊詐騙，許男也在IG中回應，並在凌晨4點寫下159字心理話。

▲詐團竟冒用中捷長髮男的身分，向民眾騙錢。（圖／翻攝網路）

許男英勇的行為被詐騙集團盯上，案發後約7個小時左右，竟有民眾收到詐騙簡訊。簡訊內容指稱，發送者是「中捷長髮男」，因為搏鬥時皮夾掉了、人在醫院急需用錢，因此希望找到有緣人借5萬元。

對此許男在IG限時動態發文澄清「我目前沒有及缺醫藥費，請大家收到奇怪的簡訊不要亂匯錢轉帳，那都是詐騙啊。」另外許男也貼出截圖，透露IG已經出現抄襲他的帳號「沒想到我也有被抄的這一天。」

另外，許男也在凌晨四點發文「謝謝今天一大票的人關心我，除了朋友之外，其中有很多都是我尊敬的前輩、教練、選手。如果沒回到訊息，我真的忙不過來我很抱歉，我IG現在跟當了一樣根本出不了通知，滑訊息也要卡很久。然後不認識的人的私訊超級多，我知道大家都是在稱讚我我很開心，但我目前真的分身乏術沒辦法回覆大家，我只能先在這裡統一跟大家說一句，謝謝你們的關心。」