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國民黨兩岸新論述「強調中華民國主權」　中常委縮編、黨費漲100

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▲▼國民黨全代會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨全代會。（資料照／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

一年一度的國民黨全代會將於9月6日在國父紀念館召開，今年的全代會是黨主席江啟臣上任後首次且最重要的會議，主軸為「世代合作 組織再造」，會中將公布「改革委員會」的結論報告，全力推動國民黨改革。

國民黨目前計朝向「組織改革」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」等4個議題進行改革，而這4項目相關結論預計送2日的中常會通過。

據指出，在組織改革方面，將下修中央委員與中常委人數，中央委員從210席減為160席，候補委員由105席減為50席；選任中常委從32席減為29席，指定中常委從5席變為4席，且中常委連選得連任一屆，最多不得超過8年；指定中常委加入「社會賢達人士」。

在兩岸論述部分，據了解，國民黨將延續以《中華民國憲法》為基礎的「九二共識」，主要的論述有三大主張，包括：一、傳承國民黨的核心價值「中華民國」，二、立足在中華民國憲法下、以一中各表為前提下的「九二共識」，三、以親美和陸為原則，未來思考統獨以外的「第三條路」。此外，國民黨也將制訂「黨公職人員兩岸交流行為準則」，杜絕買辦文化。

青年議題組最受注目的參選保障，全代會通過革新案，將納入不分區立委提名，依序每5名中要有1名40歲以下的青年。至於黨費調漲，費用將先從目前的200元調高至300元。

全代會召開時間為9月6日上午9時30分至下午3時30分，會議一開始由江啟臣致詞，之後分別由秘書長李乾龍、政策會執行長兼立法院黨團總召林為洲進行黨務與黨團工作報告，開放黨員討論，之後則是改革委員會結論報告；下午議程也將審議黨章與黨內選舉辦法修正案。

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