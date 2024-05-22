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藏身北市第4天…極度危險犯「變身斯文男」！隱身人群警方頭大

▲▼ 殺人未遂罪嫌犯簡郁紘，戒護就醫期間逃跑，基隆市警察局發布緊急查緝專刊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲殺人未遂罪嫌犯簡郁紘，戒護就醫期間逃跑，基隆市警察局發布緊急查緝專刊。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、邱中岳、戴若涵／台北報導

基隆某醫院19日發生一名39歲簡姓受監護處分人逃脫事件！據了解，簡男罹患思覺失調、有攻擊性，不料，他執行監護時卻趁隙逃脫，並於脫逃當天搭乘客運至北市松山區，曾現蹤西門町。透過最新緊急查緝專刊可發現，簡男脫逃時的長相，與先前的通緝照落差相當大，在北市逃竄4天令警方頭大。

據了解，簡男今年1月23日晚間尾隨一名民眾，並趁對方不注意時，手持玻璃酒瓶重擊對方頭部。台北地方法院審酌，簡男罹患思覺失調症，依殺人未遂罪將他判刑3年，並在執行刑罰前先進行5年監護，全案定讞，並交由台北地檢署執行。

不料，簡男19日上午在醫院趁隙脫逃，院方緊急報警，警方隨即展開追查，檢方火速開立拘票進行通緝，並公布其穿著，當天簡男身穿白色上衣、黑色長褲，外罩長袖方格紋襯衫。

根據警方調查，簡男19日從醫院脫逃後，先是沿著安一路徒步逃往市區，當天下午便搭上首都客運「1579」前往台北市松山區，並在南京東路、三民路口的南京公寓站下車。

▲▼39歲簡郁紘自基隆某醫院脫逃，刑事局今晚發布「重要緊急查緝專案」，通令全國警方緝捕，簡男涉殺人未遂且具攻擊性。（圖／刑事局）

▲刑事局19日晚間發布「重要緊急查緝專案」，通令全國警方緝捕，簡男涉殺人未遂且具攻擊性。（圖／刑事局）

警方沿路調閱附近監視器畫面發現，簡男19日晚間7時許，曾現蹤西門町一帶，20日凌晨4時許往台北市萬華區龍山寺方向前進，但過幾個小時後又折返回西門町，這期間他3度找尋陰暗角落躲藏、睡覺，每次休息時間約1小時左右，起床後又再度徒步轉移地點。

警方21日發出緊急查緝專刊，但透過照片可發現，逃逸中簡男的面容、髮型、氣質，與刑事局19日公布的通緝照落差甚大。只見通緝照片中，簡男面露凶光、髮型凌亂，並未戴著眼鏡，而逃竄中的簡男卻戴著一副細框眼鏡，理著乾淨的小平頭、戴口罩，一身格紋襯衫，斯文外表令人難以與通緝照中的簡男連結，融入人群之中難以發現。

基隆警方指出，因簡男身上沒有手機，也沒有個人交通工具，皆以徒步或沿著騎樓躲避監視器行走且任意穿越道路、隨意搭乘公車後又下車、無邏輯反覆繞行，增加監視器調閱困難。且簡嫌與家庭關係疏離，無與任何親友聯繫，亦具有無家者特性，才會增加偵辦困難，目前正全力偵查中。

▲簡姓殺人未遂犯戒護就醫期間脫逃，藏身北市西門町、龍山寺一帶。（圖／左：刑事局提供、右:緊急查緝專刊）

▲簡男脫逃時外型、容貌與公布的通緝照有落差。（圖／左：刑事局提供、右：緊急查緝專刊）

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