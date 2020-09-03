為兩岸新論述槓上中常委　江啟臣：有些是國民黨該堅持的立場

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨2日中常會討論兩岸新論述時，黨主席江啟臣定調延續以憲法為基礎的「九二共識」，反對「一國兩制」，中常委范成連認為要對岸認同才能提出，引發江啟臣當場怒嗆「基於憲法的九二共識有什麼不對」。對此，江啟臣3日受訪時表示，會中交換意見不需擴大解讀，但也強調「有些是屬於國民黨該堅持的立場，有必要對中常委與外界說明。」

國民黨全代會將於9月6日在國父紀念館舉行，2日中常會中進行改革委員會報告，在兩岸論述部分，將延續以《中華民國憲法》為基礎的「九二共識」並堅決反對「一國兩制」。

不過，國民黨資深中常委范成連提出疑慮，認為兩岸論述如同九二共識，必須有對岸的認同才能達成所謂的兩岸共識。使江啟臣罕見暴怒回嗆，「兩岸論述是基於中華民國憲法的九二共識，哪裡有錯？如果我們自己的基礎都講不清楚，難怪我們國民黨會被抹紅」，還說「沒參加黨代表座談的人沒資格說話！」

對此，江啟臣3日上午出席國民黨數位黨部APP發表會，會前受訪時回應，中常會有很多意見交換，這是好事，外界不需要擴大解讀，他強調，「有些是屬於國民黨該堅持的立場，我們有必要對中常委與外界說明，這純粹是溝通，經過溝通後，大家也都能夠理解。」