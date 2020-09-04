全代會前民調　94%認同「國民黨的核心價值是中華民國」

▲國民黨民調顯示多數黨員都支持目前改革路線。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣上任後積極推動黨內改革，並於本週日的全代會公布首波改革成果。根據國民黨公布的民調，多數受訪黨員都支持限制中常委連任、增加不分區立委候選人的青年比率，以及中央委員要有一半是青年、婦女或民代、民選首長等改革路線，於兩岸論述、黨產處理原則上亦呈現高度共識，未來國民黨將依據此份民調結果，繼續推動落實相關改革。

根據民調，有6成黨員支持限制中常委「可以連任一屆，任期最長8年」；逾7成黨員支持中常會中納入「黨籍賢達人士」擔任指定中常委；近8成3黨員支持規劃「中央委員與中常委名額中，要有一半以上是青年、婦女、海外、弱勢，以及有民意基礎的鄉鎮市長以上民選首長或民意代表」；逾8成5黨員認同擴大青年參與，規劃「不分區立委提名，每五個人，就要有一位40歲以下具有專業的年輕人」。

針對黨產處理原則，則有近7成3黨員支持江主席所提出的二大原則：「國民黨不會任人宰割」、「護憲、護法、不護產」。為擺脫買辦疑雲與可能性，則有近7成5黨員支持研究制訂「黨公職人員兩岸交流行為準則」進行明確規範；逾8成黨員高度認同，國民黨的兩岸論述是主張「基於中華民國憲法的九二共識」基礎下，推動兩岸交流對話；最後對於江啟臣主張：「國民黨的核心價值是中華民國!」，則展現了高達9成4的黨員認同度，此數據是現階段推動黨改的重要肯定。

國民黨委託TVBS民調中心於8月27日至29日，針對黨改內容中民眾相對關心之重點項目，從34萬黨員當中抽樣調查，以市話及手機方式，取得有效樣本數1130人，信心水準 95％，抽樣誤差正負2.9%。

▼國民黨改革民調。（圖／國民黨提供）