　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全代會前民調　94%認同「國民黨的核心價值是中華民國」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲革命實踐研究院記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨民調顯示多數黨員都支持目前改革路線。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣上任後積極推動黨內改革，並於本週日的全代會公布首波改革成果。根據國民黨公布的民調，多數受訪黨員都支持限制中常委連任、增加不分區立委候選人的青年比率，以及中央委員要有一半是青年、婦女或民代、民選首長等改革路線，於兩岸論述、黨產處理原則上亦呈現高度共識，未來國民黨將依據此份民調結果，繼續推動落實相關改革。

根據民調，有6成黨員支持限制中常委「可以連任一屆，任期最長8年」；逾7成黨員支持中常會中納入「黨籍賢達人士」擔任指定中常委；近8成3黨員支持規劃「中央委員與中常委名額中，要有一半以上是青年、婦女、海外、弱勢，以及有民意基礎的鄉鎮市長以上民選首長或民意代表」；逾8成5黨員認同擴大青年參與，規劃「不分區立委提名，每五個人，就要有一位40歲以下具有專業的年輕人」。

針對黨產處理原則，則有近7成3黨員支持江主席所提出的二大原則：「國民黨不會任人宰割」、「護憲、護法、不護產」。為擺脫買辦疑雲與可能性，則有近7成5黨員支持研究制訂「黨公職人員兩岸交流行為準則」進行明確規範；逾8成黨員高度認同，國民黨的兩岸論述是主張「基於中華民國憲法的九二共識」基礎下，推動兩岸交流對話；最後對於江啟臣主張：「國民黨的核心價值是中華民國!」，則展現了高達9成4的黨員認同度，此數據是現階段推動黨改的重要肯定。

國民黨委託TVBS民調中心於8月27日至29日，針對黨改內容中民眾相對關心之重點項目，從34萬黨員當中抽樣調查，以市話及手機方式，取得有效樣本數1130人，信心水準 95％，抽樣誤差正負2.9%。

▼國民黨改革民調。（圖／國民黨提供）

▲▼國民黨改革民調。（圖／國民黨提供）

▲▼國民黨改革民調。（圖／國民黨提供）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／台南砂石車突衝民宅「撞成廢鐵」！駕駛卡車內搶救中
苗栗少女找到了！父PO文遭嗆：18歲再還你　警4個月後新竹尋
「我的婆婆殺了我」內幕：公婆相處8年被當垃圾　說錯話霸凌1個
快訊／台北少女失聯4天找到了！計程車運將凌晨西門町街頭發現她
美股跳水！台股早盤重挫近200點
快訊／再增1例確診！指揮中心下午2時臨時記者會說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美豬可吃一輩子？　陳佩琪嗆陳時中辛酸：要有行醫風骨

全代會前民調　94%認同「國民黨的核心價值是中華民國」

加利喊「快把我踢出國家隊」　經濟部：有義務被徵用

北市首座自由車公路賽練習場啟用　涵蓋各式路況滿足不同訓練需求

「衛福部必須查清楚」　林淑芬：有沒有其他口罩公司混充實名制？

致敬93軍人節！韓國瑜曝光「有毛阿兵哥照」　網：韓冰臉沒有偷生

快訊／蔡英文：絕不讓陸製口罩影響國家隊奉獻　一定依法開罰

國民黨負債達2.7億　小編發文：財務拮据「快領不到薪水了」

美豬決策內幕「機密民調」曝光！　讓綠營高層心中大石放下一半

從坐在蘇貞昌旁邊換到市長座位　陳其邁希望行政院支持這4件事

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

國家隊口罩混337萬多片安徽製　產線撐不住！加利老闆：不後悔

街景變化、手指甲整年生長過程　他用缩時記錄生活...網：有毅力

美豬可吃一輩子？　陳佩琪嗆陳時中辛酸：要有行醫風骨

全代會前民調　94%認同「國民黨的核心價值是中華民國」

加利喊「快把我踢出國家隊」　經濟部：有義務被徵用

北市首座自由車公路賽練習場啟用　涵蓋各式路況滿足不同訓練需求

「衛福部必須查清楚」　林淑芬：有沒有其他口罩公司混充實名制？

致敬93軍人節！韓國瑜曝光「有毛阿兵哥照」　網：韓冰臉沒有偷生

快訊／蔡英文：絕不讓陸製口罩影響國家隊奉獻　一定依法開罰

國民黨負債達2.7億　小編發文：財務拮据「快領不到薪水了」

美豬決策內幕「機密民調」曝光！　讓綠營高層心中大石放下一半

從坐在蘇貞昌旁邊換到市長座位　陳其邁希望行政院支持這4件事

很少穿內衣！　奎丁揭「真實罩杯」認了靠後天4招顯胸：不是天選之人

「我是台灣人」金句印成T恤…詢問度爆表！　捷克網站發文致謝

《召喚圖板》聯名知名動畫打造原作劇情合作關卡　登入免費取得女神「赫斯緹雅」

阿嬤報警58天後…南投女童慘成乾屍！社會局：完全聯繫不上母親

怕領到陸製口罩…爸一看鋼印「空的」嚇壞！　醫護揭內情

保時捷Taycan賣太好　急借調「400名奧迪員工」支援產線！

「婆婆殺了我」媳不堪霸凌自殺！夫家遭爆想刪遺書　禁娘家碰遺物

《黑豹》查德維克的恩人！當年暗中資助學費　丹佐華盛頓悲痛哀悼

子涵一側身「半顆球全掉出來！」　錄影險走光…Sandy急伸手幫拉衣

阿努諾比G3壓哨絕殺塞爾提克　羅瑞轟31分關鍵助攻率暴龍扳回1勝

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

政治熱門新聞

陳其邁盤整韓國瑜政策4大問題　避免耗費都將取消

加利想退國家隊　經濟部：有被徵用義務

致敬93軍人節！韓國瑜曝光「有毛阿兵哥照」

快訊／蔡英文：絕不讓陸製口罩影響國家隊奉獻　一定依法開罰

林淑芬：有沒有其他口罩公司混充實名制？

北市首座自由車公路賽練習場啟用

洪鴻鈞入祀忠烈殿　93歲母：把兒子送給國家了

國民黨負債2.7億　小編快領不到薪水

加利遭查進口「中國口罩」　綠委疑：2019年是真MIT？

綠機密民調曝光　讓高層安心一半

木曜挑戰站哨　小英：憲兵胖一點

瑞豐夜市驚見懺悔文：我後悔罷韓

15家廠商分配！60條口罩產線結果公布

陳其邁希望行政院支持這4件事

更多熱門

相關新聞

國民黨負債2.7億　小編快領不到薪水

國民黨負債2.7億　小編快領不到薪水

大法官8月28日宣布釋字798號解釋，宣告《黨產條例》爭議事項全合憲，國民黨資產未來恐不保。對此，國民黨臉書3日表示，現在國民黨財務拮据，累積負債高達2.7億元，若不想辦法開源的話，小編都快領不到薪水了。

江啟臣宣布：國民黨進入數位黨部時代

江啟臣宣布：國民黨進入數位黨部時代

守護不分晝夜 九三軍人節向軍人致敬！

守護不分晝夜 九三軍人節向軍人致敬！

開放美豬牛　只是堵藍發文排第二

開放美豬牛　只是堵藍發文排第二

全代會主視覺曝光！蔣萬安宣傳「文青風」募款小物

全代會主視覺曝光！蔣萬安宣傳「文青風」募款小物

關鍵字：

國民黨全代會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

台南男「才剛來2發」房門秒打開

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

巨大海神暴風圈達180km！豪雨襲4縣市

汽旅差4分鐘退房　員工闖入嗆「時間到了」

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

加利老闆　退出國家隊就吊銷藥證

館長7天快速出院　立委揭密：我的功勞

小三出血染菜花　渣夫爆「小四也是人妻」

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面