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3刀男「從高雄奔台中」砍人！網3點分析：犯案邏輯非常縝密

洪姓凶嫌在台中捷運車廂隨機砍人（左），最後遭英勇的台中民眾打趴在地（右）。（翻攝畫面）

▲洪姓凶嫌在台中捷運車廂隨機砍人（左），最後遭英勇的台中民眾打趴在地（右）。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

台中捷運昨（21日）發生恐怖砍人案，一名來自屏東、住在高雄的20歲洪男，帶上3把刀上車，並直接攻擊乘客，導致車上2名乘客受傷，最後遭英勇的台中民眾制伏、趴倒在地。洪男的背景也遭起底，包含他就讀護專、政治傾向等。PTT網友以3大點分析，洪男的犯案邏輯其實非常縝密，「腦袋可保證清楚得很」！

洪男昨在中捷車廂亂砍人，導致2名乘客濺血送醫，他在被捕時多次發出咆哮聲，據傳他有精神病史，更拒絕警方夜間詢問，今早（22日）其父母北上，要求聘請律師到場以保障他的訴訟權利，因此詢問暫時中斷。

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洪男的社群帳號也被網友挖出，發現其政治立場鮮明，支持廢死、支持香港反送中運動、聲援罷韓行動等。另外，昨日恰逢「鄭捷北捷隨機殺人事件」10週年，他又特意選在521立法院社運當日犯案，動機不單純。

疑似洪姓凶嫌的臉書遭挖出，可知其政治立場鮮明。（翻攝PTT）

▲疑似洪姓凶嫌的臉書遭挖出，可知其政治立場鮮明。（翻攝PTT）

一名網友在PTT八卦板發文分析，凶嫌之所以不選在高雄犯案，就是因為其政治立場鮮明，犯案地點當然不能選在自己支持的政黨執政縣市。至於為何選在捷運犯案，原PO分析認為：「第一，可以呼應鄭捷事件；第二，搭捷運的人都是沒背景沒錢的老百姓，被報復的機率低；第三，高鐵台鐵都有鐵路警察，不好下手。」

原PO接著寫道，「從他拒絕夜間審訊，就知道他也有一定的法律常識；加上精神病史，等於一切都是在向著免死、甚至免刑鋪路。」「而且凶手自稱原本是想自殘？帶三把刀搭高鐵住外縣市兩晚只為了自殘？？跳愛河不是比較快嗎？」

原PO直言，說到底，凶嫌的犯案邏輯非常縝密，「從頭到尾他唯一沒料到的，就是身旁看似陰柔單薄的馬尾哥居然是健力冠軍。」原PO大膽推測，凶嫌連下手時機都是挑過的，不是突然發狂，而是他目測當下所處車廂中沒有能和自己抗衡的乘客，才放心下手，倘若他身邊剛好有館長那種體型的乘客，他根本不敢亂刺。

重點來了，凶嫌拒絕夜間偵訊，原PO懷疑，一方面要阻礙警方偵辦，二方面有更多時間思考對自己有力的陳供方向，三方面他顯然還等著家人撈他出去，四方面凶嫌當然期待政治色彩鮮明的媒體操縱輿論幫他，而某媒體確實不負眾望，發文相挺。最後原PO總結：「這個凶手的腦袋可保證清楚得很！！」

根據《民視新聞》報導，檢警今（22日）表示，注意到洪男犯案前是否服藥影響了他的精神狀況，檢方已指示警方向醫院採集相關檢體釐清。外界傳言指洪男對政治議題十分關注，支持廢死，並特意選在520後一天犯案以引起政府注意，但這些尚未獲得檢警的證實。針對外界傳言洪男對政治議題熱衷，支持廢死，但檢警檢視洪男的臉書後未發現相關記錄。他的臉書主要張貼關於職棒賽事、藝人團體以及對疫情期間醫護人員的支持，幾乎沒有政治相關的話題

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