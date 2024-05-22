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中捷英雄長髮男「戰袍洗3次才乾淨」　女友暈：血味太濃洗到吐

▲▼ 。（圖／翻攝自女友IG）

▲女友清洗衣物。（圖／翻攝自女友IG，下同）

記者施怡妏／綜合報導

台中捷運21日上午發生持刀傷人事件，其中27歲許姓長髮哥儘管臉部受傷流血，仍然勇敢地與嫌犯抵抗，被眾人封為英雄，長髮男的女友稍早透露，把外套清洗乾淨了，搓洗3次才把血漬完全清除，期間還因為血味太濃而吐，衣服縫補過後就可以繼續穿，長髮男笑說「這件是戰袍，要裱框紀念」。

長髮男的女友在Threads發文，從醫護人員那拿到長髮男當時穿的軍綠色上衣，上面都是血漬，用手搓洗3次才洗乾淨，清洗時還因為浴室血味太濃吐了1次，「洗乾淨蠻有成就感的！」

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女友直呼「再來就是把衣服縫補起來，應該就能繼續穿了」，長髮男聽到後還笑說，這件是戰袍，就算不穿也可以裱框當紀念。

▲▼ 。（圖／翻攝自女友IG）

底下網友紛紛留言，「致敬這位勇敢的英雄」、「這件應該要留下來，渾身散發正氣的人，這是英雄才擁有的戰袍」、「去化工行買一點草酸，泡一泡血漬就比較好清洗乾淨，清潔原料廠小員工路過」、「向妳偉大男友致敬」、「他真的超猛，被砍傷還繼續壓制對方，辛苦了，謝謝你們，早日康復」。

還有網友直呼「你男友超帥，可以嫁了」。長髮男的女友則回應，「其實他在交往第一天，就有說他不婚不生，然後我也尊重他的想法，雖然我知道大家說可以嫁了是一種讚美啦哈哈哈」。

本文獲授權提供轉載。

▼女友透露，洗衣服洗到吐。（圖／翻攝自女友Threads）

▲▼ 。（圖／翻攝自女友Threads）

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