今年春節桃機更塞！運量估破去年尖峰　第三航廈變更設計拚2月中報部

▲桃園機場第三航廈出境大廳亮點「雲頂天花板」示意圖。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場每年旅運量急速成長，預估今年春節在1/22~1/24及1/28~2/1，單日旅運量都有機會超過去年最多的16.3萬人次。但第三航廈工程3度流標，交通部要求桃機公司簡化設計、控制預算，預計2月中旬提出檢討方案報部，核定後繼續往下推動。

桃機今年春節期間（1/17-2/4）加班機經民航局核定為1,423架次，整體加班機佔全部航機9.2%，以1/22~1/24及1/28~2/1為多；另紅眼航班部分共有76航班，佔整體加班機5.3%；疏運期間每日旅客人數預估較平日增加1萬5千人次，整體春節疏運期間較去年同期旅客旅量約成長4.6%，預估1/22~1/24及1/28~2/1的單日旅客量都有機會超過16.3萬人次。

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桃機公司董事長王明德今在交通部新春記者會中指出，桃機從105年開始，就已經進入4000萬旅運量等級，106年為4230萬人次，107年為4488萬人次，去年更達到4653萬人次，今年則預估會有4856萬人次，一年約成長200萬多人次。至於今年春節桃機能否負荷這麼龐大的旅運量，他表示，去年一天運量最多達16.3萬人次，班次高達800次，今年預估也不會有問題。

▲王明德指出，去年一天負荷最多旅客達16.3萬人次，今年預估也沒有問題。（圖／資料照／桃機提供）

但談到第三航廈的進度落後問題，交通部次長祁文中表示，去年3次流標後，行政院要求交通部跟桃機公司去檢討，主要原因就是原來的雲頂帷幕設計複雜、工程難度高，國內廠商也沒有施作經驗。

針對這些面臨的問題，在行政院政委協調下，標案中外勞引入比例放寬，業者提到建材單價跟原來行政院標準單價有出入，也要求設計公司一併做檢討，主航廈目標在449億預算下進行，希望能維持既有功能也兼顧美觀之下，去做簡化設計。

祁文中說，目前期許桃機公司能在2月中旬提出檢討方案報部，獲核定之後讓案子可以往下推動。交通部長林佳龍則補充說，過去外界批評交通部要求變更原來設計，但他是要求要求設計顧問公司要在設計創意原則下去檢討，不違反原設計創意基礎的其他功能性可以做變更。

▲交通部要求桃機在2月中旬完成第三航廈工程檢討報告。（圖／翻攝自桃園機場官網）