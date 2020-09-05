山區美景噪音OUT　台南環警監聯合稽查取締噪音車

▲台南市環保局結合市警歸仁分局、交通大隊及台南監理站加強噪音取締，在182線道台南市龍崎區龍湖宮，執行取締改裝車輛。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為守護台南山區道路安寧，改善182線道車輛噪音擾寧及行車安全問題，台南市環保局結合市警歸仁分局、交通大隊及台南監理站加強噪音取締，5日在182線道台南市龍崎區龍湖宮執行取締改裝車輛聯合稽查勤務，其中噪音檢測不合格5輛、交通違規7輛。

市長黃偉哲表示，市道182線沿線美景旅遊點不少，歡迎打卡但不要把噪音帶進來，快樂出門平安回家，千萬別為了酷炫，不當改裝或不良駕駛，導致發生交通意外事故，傷身又傷荷包；台南市會持續加強稽查，降低車輛噪音擾寧並保障交通安全。

環保局長謝世傑說，自2020年1月迄今環警監聯合稽查勤務共計攔查827輛，其中噪音檢測共357輛，告發140輛，另外環保署已預告「機動車輛噪音管制標準」及「使用中機動車輛噪音管制辦法」修正草案，未來也將搭配噪音科技採證方式取締行駛於道路上之噪音車，針對民眾陳情較多的路段優先執行，車道速限50公里以下的路段，不得超過86分貝，速限50到70公里路段，不得超過90分貝，如果超標，將開罰1800元到3600元，呼籲改裝車輛之車主或駕駛人勿心存僥倖，勿使用改裝的高噪音排氣管，以維護南市生活環境之安寧，共同營造宜居永續府城。

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