擴大服務範圍　T-Bike台南新營火車站4日啟用

▲為擴大T-Bike服務範圍，交通局於2020年度新設15處租賃站，最後一站台南新營火車站，9月4日起營運，歡迎大家騎乘T-Bike一起遊新營。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

兼具通勤、遊憩雙重功能的台南市公共自行車（T-Bike）系統，自啟用以來相當受到民眾青睞，使用率節節上升，為擴大T-Bike服務範圍，交通局於2020年度新設15處租賃站，其中14站已於6月8日起正式啟用，最後一站台南新營火車站，於9月4日起營運，歡迎大家騎乘T-Bike一起遊新營。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視台南市發展綠色運輸政策，上任以來除推動電動巴士路線、汰換電動公車、自駕公車等計畫，T-Bike於2016年8月啟用以來，迄今已有74處租賃站及2104輛車持續營運中，站位遍及交通場站、觀光景點，使用人次更突破286萬，是一種方便短程及觀光休閒的交通工具。

交通局長王銘德指出，為服務市民及觀光旅客，新營區已設置美術園區、新營高中及天鵝湖公園等3站，新營火車站啟用後將可串連其他3站，歡迎市民朋友及觀光旅客多加利用。新營火車站站點位置及站上車輛資訊，將於9月4日0時起同步於T-Bike官網（http://tbike.tainan.gov.tw/）及T-Bike APP（支援IOS及Android系統）更新，歡迎喜愛T-Bike的舊雨新知多加利用。

交通局表示，目前T-Bike正舉辦【T-Bike快樂悠遊騎 十萬好禮送給你】活動，騎乘T-Bike有機會獲得iphone11等好禮，再加碼新加入會員與15處新站體驗有機會額外獲得量販店1000元禮券，新營火車站亦為15處新站之一，9月份即將迎接中秋及國慶連假，活動自即日起至10月11日止，歡迎大家來台南騎乘T-Bike欣賞中秋滿月以及首次在台南舉辦的國慶煙火，更有機會獲得各項好禮！詳細內容請洽臺南市公共自行車官方臉書專頁：https://reurl.cc/xZY0DZ。

・一抹逆齡