賭上作家生涯全力創作！吉田修一小說《國寶》惹哭大師吳興國

▲「當代傳奇劇場」藝術總監吳興國（左），讀了吉田修一小說看到哭！（圖／國家兩廳院提供）

記者林育綾／綜合報導

日本重量級小說家吉田修一寫下出道20年代表作《國寶》，今年9月在台發行，他自許是一本「賭上作家生涯的全力之作」，描述日本重要傳統藝術歌舞伎演員，如何在艱難中追求藝術的登峰造極；而新經典出版社特別邀請即將於《李爾在此》封箱演出的吳興國閱讀，沒想到他因此看到哭！兩廳院也特別邀請吳興國與作家張大春，在9/11舉行免費講座，一同聊舞台人生。

請繼續往下閱讀...

▲日本重量級小說家吉田修一。（圖／新經典文化提供）

吉田修一是日本暢銷作家，多部作品曾被影視圈改編成影劇，其中由妻夫木聰主演的《惡人》電影形象鮮明，書籍銷量更高達220萬本；而今年在台灣上檔、由日本NHK與公視共同合作打造的《路～Express～》也頗受關注。

《惡人》當年在日本朝日新聞上連載一炮而紅，10年後，朝日二度邀稿，吉田修一也坦承，要在當時刊登《惡人》的報紙上再次展開連載，是個極大的挑戰，「我想要寫一個規模更大、完全未知、從來沒人寫過的故事。」吉田修一自許，《國寶》將是一本「賭上作家生涯的全力之作！」

▲吉田修一寫下出道20年代表作《國寶》，自許是一本「賭上作家生涯的全力之作」。（圖／新經典文化提供）

《國寶》描寫歌舞伎演員一生懸命地求藝，直至出落成角、抵達巔峰的故事，宛如電影《霸王別姬》淒迷動人，也觸及時代變遷對傳統藝界的衝擊，寫盡了藝術家艱苦也甘美的一生。

曾公開推崇吉田修一代表作《惡人》的作家張大春，也力推表示，「吉田修一寫出《惡人》後還能寫出《國寶》這樣的小說，太厲害了！」而新經典出版社也特別邀請「當代傳奇劇場」藝術總監吳興國閱讀推薦，沒想到把吳興國讀哭了，當代傳奇製作人林秀偉還說，「我跟吳興國讀這個小說，宛如看到過去40年的舞台人生！很感動。」

▲吳興國即將帶來「1人分飾10角」的巔峰經典之作《李爾在此》。（圖／國家兩廳院提供）

由於吳興國即將於9/25-27在國家戲劇院帶來「1人分飾10角」的巔峰經典之作《李爾在此》，用京劇改編莎士比亞經典悲劇《李爾王》，以獨角戲形式「一人震攝全場」，20年來巡演征戰了20國50城，這次是首度走進國家兩廳院，也將是吳興國在國內的「封箱演出」。

▲兩廳院也特別邀請吳興國與作家張大春，在9/11舉行免費講座，一同聊舞台人生。（圖／新經典文化提供）

兩廳院特別邀請吳興國與張大春同台，在9月11日聊舞台人生，為《李爾在此》的封箱演出暖場。2人雖是首次同台辦講座，但10年前就因為對京劇的喜愛，聯手周華健合作過《水滸108》系列，將京劇現代化，口碑票房驚人，這次透過小說的媒合，兩人決定同台唱和，說戲也說人生。講座免費入場，可點入連結報名。