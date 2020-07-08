吳興國「1人分飾10角」首登國家劇院就封箱！曾被掐脖威脅：不回去重啟劇團就殺了你

記者林育綾／台北報導

當代傳奇劇場藝術總監吳興國，用京劇改編莎士比亞經典悲劇《李爾王》，以「1人分飾10角」的《李爾在此》巡迴20個國家，征服歐美各大媒體！22年前他曾因資源與財務匱乏，宣布劇場暫停營運，後來受到法國陽光劇團藝術總監莫努虛金的邀請，當時莫努虛金看了他25分鐘的獨角戲後，激動地掐著他的脖子說「你如果不回到你的國家，重啟你的劇團，我真的會殺了你！」這番激勵才促使他創作了巔峰作《李爾在此》。

▲吳興國（左）即將於國家戲劇院演出《李爾在此》封箱作，是最後一次於台灣演出，他替嫡傳弟子朱柏澄（右）著李爾王的妝，傳承意味濃厚。（圖／國家兩廳院提供）

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▲《李爾在此》是吳興國的巔峰經典之作，「1人分飾10角」巡迴20個國家，征服歐美各大媒體。（圖／國家兩廳院提供）

《李爾在此》是吳興國的巔峰經典之作，1人分飾10角的獨角戲表演形式，將文本解構為「戲」「弄」「人」三幕，以唱唸作打重新詮釋莎劇，展現人性矛盾與世代差異，是「一人震攝全場」的精彩演出，20年來巡演征戰了20國50城，終於首度走進國家兩廳院，也將是吳興國《李爾在此》在國內的「封箱演出」。

▲▼吳興國最後一次於台灣演出《李爾在此》，記者會上由弟子朱柏澄飾演李爾王，然正式演出吳興國仍為1人分飾10角。（圖／國家兩廳院提供）

回顧1998年，吳興國當時因資源和財務匱乏，在經營困難下宣布「當代傳奇劇場」暫停營運，隨後他受到法國陽光劇團藝術總監莫努虛金的邀請，前往法國為陽光劇團開辦工作坊，當代傳奇劇場行政總監林秀偉提及，當時吳興國的心情就如莎士比亞筆下「自我放逐」、「自己把國家毀滅」的李爾王。

當時莫努虛金第一次看到吳興國呈現了25分鐘的獨角戲，以京劇唱唸作打重新詮釋莎士比亞經典悲劇《李爾王》時，激動到掐著吳興國的脖子說，「你如果不回到你的國家，重啟你的劇團，我真的會殺了你！」足見他對吳興國的才華的肯定與惋惜。而這番激勵，也促使吳興國在2000年創作出今日受備受世界藝壇肯定的作品《李爾在此》，並帶著這個經典作品回歸台灣。

▲▼吳興國老師替嫡傳弟子朱柏澄著李爾王的妝，傳承意味濃厚。（圖／國家兩廳院提供）

吳興國感性表示，「我面對這個劇本的時候，是我內心最不平的時候，我創了團，用東方元素碰撞西方戲劇，從莎士比亞到希臘悲劇，但要作西方現代（等待果陀）的時候竟然一腳被踢出去，在這3年我不斷問自己，我要放棄這個行業嗎？我不是一個從大學才開始學戲劇的人，假如你從小種稻、種菜，你會捨不得，所以在作這個戲的時候，我發現從小老師對我的寄望，周正榮老師花了一年多的時間說服我，我想了想，我還是想要文化的根本，所以我對他磕頭了。」

他繼續說，「所以今天當代傳奇可以走34年，沒有周正榮老師是不可能的，因為我會得不到傳統文化真正的精華，從他的表演、唱腔、情感等，學到許多。我很驕傲我收了目前這些在劇團裡的學生，這些年培訓了許多人，我知道目前我的身體狀態，高難度的動作會作不起來，今天我很高興，雖然我很激動，但我還是很勇敢的站出來說，我要走下舞台了，我作了一些戲，自己還蠻滿意的，如果還可以的話，我就一齣齣的每演完一次，我就把他封掉，因為我演不動了。」

▲▼吳興國（左）替嫡傳弟子朱柏澄（右）披上戲服，象徵當代傳奇的角色接班。（圖／國家兩廳院提供）

此次演出是《李爾在此》首度登上國家戲劇院，也將是吳興國《李爾在此》在國內的封箱演出，往後「當代傳奇劇場」將會逐年推出吳興國過去的經典作品復刻演出，除了喚起台灣劇場榮光外，也將為世代傳承、青銀交棒做準備，期待未來「當代傳奇劇場」有更多更優秀的年輕演員傳承吳興國的藝術衣缽，發揚傳統藝術的魅力。

▲《李爾在此》即將登上國家戲劇院舞台，也是吳興國最後一次於台灣演出。（圖／國家兩廳院提供）

林秀偉表示，《李爾在此》於7月啟售短短4天便售出1000張票，當年創作《李爾在此》的孤寂感，到現在有著一群年輕人一起努力，內心是滿足的，而吳興國的熱情、生命力與意志力，巡演20個國家以來，沒有生病、受傷，用作品在國際舞台上發光發熱。

兩廳院藝術總監劉怡汝也表示，疫情結束後，作為觀眾進到兩廳院應該要看的經典是什麼？當代傳奇劇場的《李爾在此》便是一齣絕對不能錯過的戲，可以理解為何台灣文化值得驕傲，為什麼可以理解吳興國老師如此奮不顧身地去詮釋這個角色。《李爾在此》將於9月25日～27日在台北國家戲劇院演出4場，也將於10月3日、4日在高雄衛武營國家藝文中心演出。

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