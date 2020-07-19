生前超相愛⋯夫死後妻驚「身份全造假」　天才作家平野啓一郎：先理解為何說謊

▲日本天才作家平野啓一郎被譽為「三島由紀夫再世」，在小說《那個男人》挑戰了關於愛與信任的敏感界線。（圖／©瀧本幹也／新經典文化提供）

記者林育綾／採訪報導

「誠實」被視為伴侶之間的絕對守則，如果你的結婚對象從姓名、出生、人生經歷，全都是「謊言」，你還有辦法繼續愛這個人嗎？日本天才作家平野啓一郎被譽為「三島由紀夫再世」，在小說《那個男人》挑戰了關於愛與信任的敏感界線，他認為要先理解說謊的原因，更舉例「自我認同為LGBTQ的人，偽裝成異性戀」，不能用「欺騙」來加以苛責。

平野啓一郎23歲就以處女作《日蝕》拿下日本「芥川賞」，不過說到在台灣打開知名度，是從2018年新經典文化出版他的小說《日間演奏會散場時》中文版起，該作品被稱為「給大人的戀愛小說」、「連不讀戀愛小說的人都熱烈推薦」，如今也被改編為同名電影，由福山雅治和石田百合子主演，7月31日在台上映。

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▲平野啟一郎的人氣作品《日間演奏會散場時》改編成電影，由福山雅治及石田百合子主演。（圖／新經典文化提供／《日間演奏會散場時》電影版）

而《那個男人》是平野取材於林業現場「做工的人」，試圖書寫社會中的小人物，遇到各種人生難處的遭遇。故事從一團迷霧開始，一個虛構自己身份的男人，戶籍上名叫「谷口大祐」，生前與妻子過著平凡且相愛的生活，卻在死後才被揭露他「並非本人」，就連妻子都不知道他的真實身份究竟是誰。

平野向《ETtoday新聞雲》透露，其實無論是《日間演奏會散場時》或《那個男人》，2部創作談的都是「愛」，「正因為這個時代充滿著對立與撕裂，我希望能盡最大可能，強調愛的意義。」

他說，在創作《日間演奏會散場時》時，想寫出關於無法實現的遺憾、悄悄地深鎖在記憶深處的感情，讓讀者在可以暫時忘卻現實的美麗故事中， 靜靜地回想的一部小說。而在創作《那個男人》時，則是思考從我們可能在日常生活中遭遇的殘酷經驗出發，理解愛的重要意涵。

▲平野啓一郎在小說《那個男人》挑戰了關於愛與信任的敏感界線。（圖／新經典文化提供）

然而世俗多半認為，愛必須建立在「誠實」之上，如果像《那個男人》的情節，當發現愛人對自己透露的訊息並非真實，甚至「偽裝成另一人」，還能繼續愛嗎？平野認為，「首先應該要試著理解，為什麼必須說這樣的謊言？」恐怕是因為還不到足以說真話的程度。

他舉例，一些自我認知為LGBTQ的人，通常只能對信得過的朋友表明自己的身分認同，因此有「偽裝成異性戀」的現象，對這樣的狀況，不能用「欺騙」來加以苛責。

平野說，「要對人傾訴自己的困苦經驗並不容易，甚至會有一輩子都無法坦承的情形。當一段時間過去，事實被揭露的當下，能不能與對方重新相愛，是很重要的。我認為，這必須取決於秘密的内容，以及雙方關係的相強度。」

雖然不是人人都嘗試過「假扮成他人」，但或許人們都有過「羨慕他人人生」的時刻，甚至盼望並幻想過自己是不同身份。平野也透露自己就很崇拜音樂家，總是仰望著著閃閃發亮的他們，但在年輕時由於是個怪咖，與人溝通總有疏離感，當時反而憧憬成為「普通人」。

他認為，人們都有不滿於現狀、想改變自己與社會的想法，這些也是非常重要的，卻總有力有未逮之處，因此能夠「樂在當下」的能力也很寶貴，「我們應該都是在這兩端的矛盾之間，抱持著這樣的信念不是嗎？」

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