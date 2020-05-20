　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男男版色戒續集！馬家輝睽違4年寫《鴛鴦六七四》　被讚2020最強華語小說

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 馬家輝睽違4年寫《鴛鴦六七四》　被讚2020最強華語小說（圖／新經典文化提供）

▲馬家輝睽違4年寫《鴛鴦六七四》，被讚2020最強華語小說。（左圖／張家瑜攝影，右圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

馬家輝在50多歲寫人生第一部小說《龍頭鳳尾》，一出手就一鳴驚人，被文壇比喻為是男男版的《色，戒》加《無間道》；如今暌違4年又出了續集《鴛鴦六七四》，再度寫香港幫派、警政、歷史，還有一段驚天動地不可說的同性戀情，今（5/20）日於台灣出版，由新經典文化發行。

馬家輝《龍頭鳳尾》是他「香港三部曲」的首部，4年前席捲影視文化圈且獲獎無數；而2020年《鴛鴦六七四》，有別於傳統文學寫江湖的隔靴搔癢，以貼近俗世的目光，打造令人印象深刻的角色，以獨到的歷史觀察，描繪出香港濃縮了華人近代史東西交會、社會底層紛亂共生的迷人光景。

請繼續往下閱讀...

作家詹宏志特別為此撰寫導讀文，提到「我的香港朋友馬家輝，50多歲才發願寫小說，一出手寫《龍頭鳳尾》，就把這種「香港瘋狂」的氛圍給抓住了，把人物放在熙來攘往的城市，把城市放在喧囂雜沓的歷史。香港人既是奮鬥的，又是命定的；而香港城本身也是，既是奮發向前的，也是注定沉淪的…。」

▲▼ 馬家輝睽違4年寫《鴛鴦六七四》　被讚2020最強華語小說（圖／新經典文化提供）

▲馬家輝手執天九牌，也稱為「牌九」，歷史悠久，跟麻將一樣蔚為中國國粹，「鴛鴦六七四」是最爛的四張牌，拿到它，九成九輸錢。（圖／新經典文化提供）

《龍頭鳳尾》寫的是上個世紀3、40年代的香港，在1930年代末，一場一觸即發的中日英戰局，當一個黑幫堂口大哥愛上港英情報員，牽連黑幫洪門港英政府國共兩黨的時代大戲，傳頌百年的一段香港江湖傳奇。陸南才死於一場盟軍轟炸，3年8個月後，香港再度成為英國殖民地，而此時的孫興社龍頭陸南才已經不在。其弟陸北風與管帳的哨牙炳，在二戰後逃港潮與幫派治理下的香港，重新尋覓一片江湖地。

而《鴛鴦六七四》寫的正是這段二戰後香港在國共英勢力暗潮洶湧下，港島九龍幫派各據地盤，各擁其主，黑白兩道難辨忠義的時代，也寫一對江湖鴛鴦：阿冰與哨牙炳在亂世中不可避免的背叛與始終不渝的恩情。

▲▼ 馬家輝睽違4年寫《鴛鴦六七四》　被讚2020最強華語小說（圖／新經典文化提供）

▲馬家輝《鴛鴦六七四》被讚為「2020最強華語小說」，描繪出香港濃縮了華人近代史東西交會、社會底層紛亂共生的迷人光景。（圖／新經典文化提供）

《鴛鴦六七四》被譽為是「 2020年最強華語小說」，也獲得許多華人作家與名人推薦，作家張大春就說，「禁忌的愛情在被遺棄的土地上開出花朵，馬家輝寫出天堂，以及無間地獄。」羅大佑也讚「香港百年身世變化滄桑，馬家輝透過江湖人物，寫出了變化背後的傳奇，讓我更清楚看見香港歷史的曖昧和複雜。」

ET快訊
致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　最危險時間、熱
即／逆轉勝！欠1.8萬罰款整棟房被法拍　執行署撤銷拍賣程序
蓬佩奧稱蔡英文「總統」　陸國防部發聲明：極端錯誤、非常危險
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

李永得接文化部長心情「惶恐又幸運」！鄭麗君感性告別：未來被一首詩感動時都會想起各位

善耕365／在家工作很爽？　防疫期間居家媽媽血汗加倍...

結婚Double愛你！1035對新人登記結婚　新北三姊妹相揪同日嫁

致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　最危險時間、熱區出爐

全台8時串連點亮HERO！「520線上音樂會」史上首次6地順時鐘接力演唱

基隆浪漫結婚Double愛你　情人湖公園佳偶勇敢放閃表心意

丟臉到國外！外媒爆明道大學把外籍生當學工　每天在冷凍廠剝鷄皮8小時

彰化沙鍋魚頭520開幕滿滿愛心　狂賣400多碗...5.6萬全捐家扶兒

老公出車禍！人妻急call「我是他老婆」　結局神展開...網傻眼：卡到陰喔

羞比520手勢告白！傻瓜夫人秒誤解…「出剪刀」魔性回覆　他笑跪了

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

李永得接文化部長心情「惶恐又幸運」！鄭麗君感性告別：未來被一首詩感動時都會想起各位

善耕365／在家工作很爽？　防疫期間居家媽媽血汗加倍...

結婚Double愛你！1035對新人登記結婚　新北三姊妹相揪同日嫁

致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　最危險時間、熱區出爐

全台8時串連點亮HERO！「520線上音樂會」史上首次6地順時鐘接力演唱

基隆浪漫結婚Double愛你　情人湖公園佳偶勇敢放閃表心意

丟臉到國外！外媒爆明道大學把外籍生當學工　每天在冷凍廠剝鷄皮8小時

彰化沙鍋魚頭520開幕滿滿愛心　狂賣400多碗...5.6萬全捐家扶兒

老公出車禍！人妻急call「我是他老婆」　結局神展開...網傻眼：卡到陰喔

羞比520手勢告白！傻瓜夫人秒誤解…「出剪刀」魔性回覆　他笑跪了

獨／舌頭發霉！她硬撐2個月…竟「爛出10元深窟」　醫挖整塊肉嘆：第二期了

中職／彈力球拖長時間　陳傑憲：投手比較辛苦

Q1進出口、旅行收支皆創近年新低　受疫情與原物料價格重挫雙重打擊

臉書傳計畫7月6日起回到辦公室上班　使用率限制在25%

台中豐原唯一家樂福量販店賣了　花蓮飯店業者砸15億元買走

廣告小妹酸7000字作文是「渣渣裝純男日記」　嗆羅志祥：思念人民幣！

中職／彈力球加打者進步　長打率偏高、桃猿高達5成55

「2020520」好日子！北市605對登記結婚　創5年新高

愛你愛你我愛你！520登記結婚6007對　創歷年第4高

路樹倒塌壓死女騎士　李啟維：全面體檢漸進更替行道樹

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

好市多消暑夯品！阿嬤隨手一炒神了

FoodPanda狂被投訴564件

雷雨胞靠近中！今熱區出爐　周四起全台3天劇烈強降雨

業績太好遭人妒　華歌爾松隆子慘遭下符

「口譯界張鈞甯」錄取哈佛了！

玉蘭花奶奶雨天擺攤！蜷縮打瞌睡

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

逛全聯「商品Logo全朝內」內行解答

快訊／連續13天+0！無本土病例38天

鋒面北→南豪雨轟炸全台濕！3天防雨彈

牽車找1小時結局氣炸！網一看經典神車歪樓

「女兒與老媽早餐」一張照片超衝擊！

更多熱門

相關新聞

日本記者直擊世界各地安樂死瞬間

日本記者直擊世界各地安樂死瞬間

「安樂死」在許多國家仍充滿爭議且並未合法，日本國際記者宮下洋一走訪瑞士、荷蘭、比利時、美國、西班牙及日本等國家，直擊安樂死的「瞬間」和現況，探索生命的究極之問，尋找何謂「理想死亡」的答案，或出版社集結發行，也榮獲第40屆講談社非小說類文學獎，近來也發行來台！

台人受困武漢旅館48天只吃泡麵

台人受困武漢旅館48天只吃泡麵

傳說「大象溜滑梯」能吃掉悲傷

傳說「大象溜滑梯」能吃掉悲傷

「山女孩」寫給徒步者的情書

「山女孩」寫給徒步者的情書

10台人寫受困武漢隔離70天心情

10台人寫受困武漢隔離70天心情

關鍵字：

馬家輝龍頭鳳尾鴛鴦六七四新經典文化書訊

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

蔡依林爸媽證實已離婚！

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

相差56歲！乾爺爺23歲妹面前開「12星座男女姿勢圖」

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

陸媒520曝光兵推影片 24小時「解放台灣」

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面