男男版色戒續集！馬家輝睽違4年寫《鴛鴦六七四》　被讚2020最強華語小說

▲馬家輝睽違4年寫《鴛鴦六七四》，被讚2020最強華語小說。（左圖／張家瑜攝影，右圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

馬家輝在50多歲寫人生第一部小說《龍頭鳳尾》，一出手就一鳴驚人，被文壇比喻為是男男版的《色，戒》加《無間道》；如今暌違4年又出了續集《鴛鴦六七四》，再度寫香港幫派、警政、歷史，還有一段驚天動地不可說的同性戀情，今（5/20）日於台灣出版，由新經典文化發行。

馬家輝《龍頭鳳尾》是他「香港三部曲」的首部，4年前席捲影視文化圈且獲獎無數；而2020年《鴛鴦六七四》，有別於傳統文學寫江湖的隔靴搔癢，以貼近俗世的目光，打造令人印象深刻的角色，以獨到的歷史觀察，描繪出香港濃縮了華人近代史東西交會、社會底層紛亂共生的迷人光景。

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作家詹宏志特別為此撰寫導讀文，提到「我的香港朋友馬家輝，50多歲才發願寫小說，一出手寫《龍頭鳳尾》，就把這種「香港瘋狂」的氛圍給抓住了，把人物放在熙來攘往的城市，把城市放在喧囂雜沓的歷史。香港人既是奮鬥的，又是命定的；而香港城本身也是，既是奮發向前的，也是注定沉淪的…。」

▲馬家輝手執天九牌，也稱為「牌九」，歷史悠久，跟麻將一樣蔚為中國國粹，「鴛鴦六七四」是最爛的四張牌，拿到它，九成九輸錢。（圖／新經典文化提供）

《龍頭鳳尾》寫的是上個世紀3、40年代的香港，在1930年代末，一場一觸即發的中日英戰局，當一個黑幫堂口大哥愛上港英情報員，牽連黑幫洪門港英政府國共兩黨的時代大戲，傳頌百年的一段香港江湖傳奇。陸南才死於一場盟軍轟炸，3年8個月後，香港再度成為英國殖民地，而此時的孫興社龍頭陸南才已經不在。其弟陸北風與管帳的哨牙炳，在二戰後逃港潮與幫派治理下的香港，重新尋覓一片江湖地。

而《鴛鴦六七四》寫的正是這段二戰後香港在國共英勢力暗潮洶湧下，港島九龍幫派各據地盤，各擁其主，黑白兩道難辨忠義的時代，也寫一對江湖鴛鴦：阿冰與哨牙炳在亂世中不可避免的背叛與始終不渝的恩情。

▲馬家輝《鴛鴦六七四》被讚為「2020最強華語小說」，描繪出香港濃縮了華人近代史東西交會、社會底層紛亂共生的迷人光景。（圖／新經典文化提供）

《鴛鴦六七四》被譽為是「 2020年最強華語小說」，也獲得許多華人作家與名人推薦，作家張大春就說，「禁忌的愛情在被遺棄的土地上開出花朵，馬家輝寫出天堂，以及無間地獄。」羅大佑也讚「香港百年身世變化滄桑，馬家輝透過江湖人物，寫出了變化背後的傳奇，讓我更清楚看見香港歷史的曖昧和複雜。」