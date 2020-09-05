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約前女友談心…包廂硬上！嘉義男被告反悔不賠100萬　超慘代價曝

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲女子約前男友在二輪電影院談心，卻遭強行硬上。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台南報導

女子小琪（化名）與男友吵架後，與林姓前男友約在一間二輪電影院包廂內談心，結果卻遭林男強行硬上，決定報警提告。一審嘉義地院依強制性交罪，判林男3年5月，案經上訴二審，台南高分院因林男未確實履行賠償，改判3年8月，可上訴。

判決指出，林男2018年10月間於交友網站認識小琪，交往沒多久便分手。2019年3月10日小琪與現任男友吵架後，與林男約在嘉義一間二輪電影院見面。怎料，進到包廂後，林男卻因無法控制一時情慾，無視小琪喊著「我有男友，不想發生關係」，強行脫其衣褲，並緊抓小琪的腳硬上得逞。事後，小琪離開現場，趕緊報警處理。

林男辯護人稱，林男可能誤以為小琪同意，才會發生關係。不過，法官認為，小琪當下已強烈表達「有男友，不想發生關係」，林男明顯違反小琪意願。

一審嘉義地院依強制性交罪，判林男3年5月後，林男與小琪達成調解，以每個月5000元的方式，分期賠償小琪100萬元，然而林男卻只履行2期，隨後避不見面，停止賠償。

案經上訴二審後，台南高分院審理期間，林男曾提出欲賠償2萬5000元給小琪，但法官認為，林男未依調解條件，履行分期賠償約定為事實，審酌他犯後態度不佳，且認定檢方上訴指摘「量刑過輕」有理，將林男改判3年8月，全案仍可上訴。


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