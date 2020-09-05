女童遭棄屍…生日當天被尋獲！民俗專家曝巧合：好兄弟有業績壓力

地方中心／採訪報導

南投縣名間鄉日前發生一起殺童埋屍案！一名年僅4歲女童疑似遭生母的陳姓男友虐殺，埋屍於陳男位於南投縣名間鄉的老家，直到女童9月2日生日當天，才被尋獲遺體。對此，知名民俗專家廖大乙今（5日）接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，「女童生日恰好是中元節當天，冥冥中其實有一股力量，而好兄弟更是有業績壓力。」

▲知名民俗專家廖大乙談南投埋屍案。（圖／翻攝臉書粉專「遊學太子爺」）

回顧案情，女童外婆曾指出，女童5月被媽媽帶出門，就再也沒回到家中，焦急多日後，7月7日決定報警，請警方協尋。直到9月2日，檢警才順利拘捕生母、陳男兩人，並且尋獲女童遺體。

▲廖大乙直指，陳男行徑連好兄弟都看不下去。（圖／記者鄧木卿翻攝）

廖大乙表示，由於女童生日換算時間，恰好為農曆7月中元節當天，而年僅4歲的女童毫無選擇權，卻遭凶嫌如此殘害，人神共憤的行徑，連好兄弟都看不下去，因此，好兄弟趁普渡期間、「放暑假」時，趕緊出面揪出兇手。

「冥冥中其實有一股力量！」廖大乙提到，若陽間有法官、警察，陰間同樣也有法官、警察，中元節當天好兄弟出來享用普渡食物的同時，「其實也有業績壓力」，因此，好兄弟們為累積功德，才會發揮感應，藉此揪出兇手。最後廖大乙也說，人、神其實都有業績壓力及準則，要不然天下會大亂。