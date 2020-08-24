手遊誘騙2少女！淫工程師「放學空檔」約車震　開房給6千零用錢…家長氣炸　

▲男子利用手遊誘騙2名未成年少女與他發生性關係。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／高雄報導

任職半導體公司的吳姓男子2019年間透過手機遊戲，以金錢交易、交往成為男女朋友等理由，接連誘騙12歲少女花花（化名）、15歲少女君君（化名）與他發生關係，直到2名少女家長得知後，才報警揭開整起事件。對此，橋頭地院將吳男判刑2年，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，並提供120小時義務勞務，接受5場法治教育，可上訴。

判決指出，吳男於2019年2月16日約君君出門，以願意給付6000元為由，引誘君君答應前往摩鐵，與他發生關係；同年4月至5月間，吳男透過同款手遊再度誘騙，以男女朋友名義，兩人利用花花放學空檔，前後於車內、租屋處發生6次關係。

君君的母親發現君君手機內的對話內容有異後，隨即報警，而花花則是主動告知父親一切，被帶去驗傷且報警處理後，整起事件才曝光。

事後，吳男坦承犯行，除了與君君家屬以60萬元作為和解賠償，另與花花家長和解收場。對此，法官考量吳男犯後態度，且無其他前科紀錄，審酌後依引誘使少年為有對價之性交行為罪、未滿十四歲之女子為性交6罪，判吳男2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，並提供120小時義務勞務，接受5場法治教育，全案仍可上訴。

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