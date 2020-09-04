探討死刑犯人權　陳菊：受害者的正義很重要，但生命只有一次

▲國家人權委員會邀請委員、監察院同仁觀看《我的兒子是死刑犯》，陳菊發表談話。（圖／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

國家人權委員會3日邀請委員、監察院同仁觀看《我的兒子是死刑犯》。對此，監察院院長陳菊表示，關注受害者的正義相當重要，但所有人的生命都只有一次，這是非常嚴肅的人權議題，希望能藉由這部電影，與眾多委員一同探討。

陳菊在臉書上說明，監察院以追究行政疏失、監督政府風紀為職責，今年8月1日成立國家人權委員會，希望促進人權的工作，也能成為相同重要的優先工作。

陳菊提到，「生命只有一次」是她對所有人權工作的核心思考，也希望能藉由《我的兒子是死刑犯》這部電影，讓委員能共同探索攸關生命、人權與正義的議題，「愈是嚴肅的人權議題，我認為我們所有委員與工作同仁，需要與社會大眾一起面對，從更多面向來嚴肅思考、對話。」

▼陳菊認為，生命、人權與正義的議題十分嚴肅，所有委員、工作同仁應該與社會大眾一同面對探討。（圖／記者湯興漢攝）



陳菊說明，除了極權專制、不把生命當一回事的國家以外，許多人、團體對死刑都有不同的看法，是嚴肅的人權議題，她從年輕到現在不斷追求人權，經歷過許多人道救援工作，擔任台灣人權促進會會長時，也十分關心湯英伸、馬曉濱的死刑案。

陳菊說，受害者的正義十分重要，但無論站在何種角度，生命都只有一次，擁有絕對性，兩者之間的衝擊十分嚴肅，希望以後碰到類似問題，都能邀請委員一起探討，「人權之路漫長而艱辛，讓我們並肩同行，繼續前進。」

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