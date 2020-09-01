監察院副院長人事案何時出爐？　陳菊：這要尊重蔡英文職權

▲監察院長陳菊主持監院秘書長交接典禮。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

監察院新任秘書長朱富美1日正式上任，至於監察院副院長人事，監察院長陳菊表示，這要尊重總統蔡英文的人事權，目前並沒有新的進度，如果有的話，會盡快讓外界知道。

陳菊表示，大家對於監察院秘書長的期待很高，同時也有人質疑她，在台灣政治參與超過50年，能否超越黨派、公正行使。她說，很多不同黨政人士對她的信心還不足夠。

陳菊自信地說，她認為「時間」可以證明，行使公正、美好、有是非公道的社會，是她這一生所追求的。

陳菊說，其實監察院對她而言，是既熟悉且陌生的，熟悉的在於，過去12年來，擔任地方首長，監察委員約詢就會到監察院，「我被監委糾正30次，我本來很要求注意改善，覺得不好意思，但比起其他縣市政府，新北市擔任8年就有68案，台北市擔任5年多，比我的紀錄都高了很多」。

至於國家人權委員會明年度的預算，陳菊表示，這是台灣有史以來首個國家人權委員會，不能以預算規模大小的角度來看待；原本人權委員會編列1.4億，但她先前與行政院長蘇貞昌與主計長朱澤民溝通，最後編列1.2億元。

在「國家人權委員會職權行使法」草案、「監察法」修正案進度，國家人權委員會副主委高涌誠表示，會於下週五院會通過。他說，第五屆監委認為兩個法案合併處理，修「監察法」即可，但新任的第六屆監委建議拆開來比較好，會盡快送至立法院審議。