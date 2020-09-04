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賓士辣妹大聲公飆罵渣男！街頭怒吼「獻身血淚史」　已懷孕2個月

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▲▼賓士正妹自稱被騙成孕。（圖／翻攝自微博）

▲賓士正妹自稱被騙成孕。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

一段「南京街頭女子尋渣男」的影片近日在網上爆紅，一名身材纖細、開著賓士的正妹在鬧市街頭，用大聲公大吼尋找玩消失的男友，更直接在車上貼滿了自己和渣男的親密照，讓路人圍觀，一遍一遍的控訴獻身血淚史。她大喊表示，男友「假裝單身」，「我現在已經被騙懷孕兩個月。」

9月2日，在江蘇南京市新城香溢紫郡附近，一名身穿黑T的正妹把賓士停在街頭，隨後下車用大聲公不停喊「尋找渣男」，引發路人紛紛圍觀。

她喊著，「他，跟我戀愛，回我老家，見我父母，我現在已懷孕近兩個月，可他2016年已結婚，裝單身男子，欺騙無辜女性，請大家認清他，不要再被欺騙。」

▲▼賓士正妹自稱被騙成孕。（圖／翻攝自微博）

▲賓士貼滿親密合照。（圖／翻攝自微博）

據悉，黑衣女口中的渣男，在和她交往期間，隱瞞已婚事實，並且還和她一起回老家見了父母。現在，女孩已經懷孕兩個月了，但是男友一直處於消失狀態，被迫無奈才列印了照片貼在車身上，大街呼喊找人。

不久之後，黑衣女因造成圍觀，涉及公眾交通安全，被轄區警方帶走。目前，事件還在進一步調查中。有目擊阿嬤憤憤不平表示，「很想幫這小姑娘抓渣男，又是小姑娘，又是孕婦，懷孕兩個月很容易流產。」

對此，網友紛紛留言討論，有人狂讚，「做得漂亮，新時代女性就應該這樣」。但也有網友心疼表示，「拿別人的錯誤懲罰自己，女孩子名份比什麼都重要」、「為了揭開男友的真面目，何錯之有」。

►戴口罩也要記得保養

▼標語。（圖／翻攝自微博）

▲▼賓士正妹自稱被騙成孕。（圖／翻攝自微博）

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